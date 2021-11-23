Недорогой мопед имеет простой набор функций и неброский внешний вид. Технические характеристики также оставляют желать лучшего. Поэтому многие владельцы недорогих двухколесников решаются усовершенствовать мопед. Изменения могут касаться не только дизайна. Самостоятельно можно доработать ряд систем, что положительно отразится на скорости и других особенностях транспортного средства. Недорогая мототехника известных производителей продается в нашем интернет-магазине Двако Мото. У нас можно купить мопед с доставкой по Украине, на который действует полная гарантия 1 год.

Дизайн

Как можно усовершенствовать мопед Альфа, Дельта или других известных моделей? Если нет желания проводить глубокие технические доработки, можно ограничиться изменением дизайна. И подобное желание появляется даже у владельцев стильных, новых двухколесников. Тюнинг позволяет подчеркнуть индивидуальность собственника двухколесника, сделать мототехнику заметнее. Есть несколько способов, как можно усовершенствовать мопед Альфа:

Нанесение рисунка при помощи специальной кисти. Улучшить внешний вид двухколесника можно при помощи аэрографии. Нужно выбрать подходящий рисунок. Его наносят на подготовленную поверхность аэрографом.

Пленка из винила. Если нужен вариант попроще, можно заказать эффектное изображение из ПВХ пленки. Достаточно лишь обезжирить поверхность, а затем просто наклеить выбранный рисунок. Процедура не займет больше минуты.

Использование подсветки. Современная светотехника предлагает множество вариантов разнообразить дизайн. Обычно используются светодиодные ленты с высокой степенью защиты от грязи и воды. Управлять подсветкой можно с пульта, который обычно поставляется в комплекте.

Есть и ряд других способов, как усовершенствовать мопед.

Технические доработки

Если владельцы мототехники не устраивают технические параметры, он может выполнить ряд доработок систем и механизмов. Для проведения подобных работ нужен определенный опыт. Если его нет, можно обратиться к профессионалам. Для улучшения ходовых качеств, управляемости, повышения скорости выполняются следующие действия:

Удаляются ограничители скорости, предусмотренные производителем.

Замена двигателя.

Доработки карбюратора.

Установка новой выхлопной трубы.

Расточка окон цилиндров, полировка.

Замена звездочек.

Установка новой ЦПГ.

Замена коммутатора.

Это достаточно сложные доработки. Если допустить ошибку, придется выполнять дорогостоящий ремонт, а эксплуатация транспортного средства становится небезопасной.

Повышение комфорта

Еще одним направлением усовершенствований мопеда является установка дополнений для комфорта водителя. Чтобы выполнить подобный тюнинг, собственники малокубатурной мототехники делают следующее:

Монтируют дополнительные кофры. Это позволяет перевозить с собой инструменты, снаряжение, вещи. Если мопед используется для курьерской доставки, дополнительные кофры – вещь незаменимая.

Подогрев ручек. Даже в холода руки водителя не будут мерзнуть в дороге.

Подкрылки. Это дополнения, защищающие водителя от грязи, камней, летящих из-под колес. Подобная доработка актуальна, если приходится ездить по плохим дорогам.

Выполнить перечисленные доработки можно своими руками.

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