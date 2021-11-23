Взимку з Норфін

З настанням холодів любителі зимового проведення часу починають замислюватися, у чому зустрічати перші холоди. Адже яким би привабливим не був відпочинок, він буде затьмарений, якщо мисливець одягнеться не за погодою.

Важливим у виборі одягу буде збереження тепла, зручність та довговічність комбінезону. Ідеальним варіантом буде зимовий костюм для полювання Норфін https://norfin.com.ua/zimnie-kostumy/dlya-ohotu/.

Чому саме NORFIN

Цей бренд надійно зарекомендував себе на ринку спеціального верхнього одягу. Виробники все настільки продумали, що в даному комплекті любитель активного відпочинку почуватиметься максимально комфортно. Думки будуть лише про приємне захоплення, а не про те, як зігрітися.

Костюми Норфін призначені саме для тривалого перебування у холодних умовах. Його власник не замерзне протягом усієї прогулянки. Але при цьому костюм виконаний з дихаючої мембрани, що запобігає парниковому ефекту і виключає різкий перепад температур. При цьому тканина гігроскопічна, не пропускає вологу.

Куртка містить удосконалений утеплювач Hollofil, який, крім свого прямого призначення, має ряд інших властивостей. Він не змінюється при пранні і не дивлячись на якісний обігрів, легкий та зручний. Усередині куртки є текстильна підкладка, яка стикаючись з тілом, не дозволяє спітніти, а дає підвищену терморегуляцію та сприяє підтримці оптимальної температури всередині костюма. У мисливському одязі власник почуватиметься, як у спортивному. Рухи не будуть сковуватися завдяки мембрані, що тягнеться. Але при цьому лікті та коліна не деформуються, виконані з ущільненої тканини.

Як правильно підібрати костюм для зимового полювання

Активні види відпочинку мають приносити користь здоров’ю. Але це можливо тільки при правильно підібраному обмундируванні. Інакше відпочиваючий має ризик отримати обмороження та інші побічні ефекти зимового полювання. Рекомендується купувати спеціальний одяг, який призначений саме для активного відпочинку.

Костюми для зимового полювання Norfin мають повний розмірний ряд, тому легко підібрати на будь-яку фігуру. При покупці рекомендується приміряти як куртку, так і напівкомбінезон. Потрібно зробити кілька природних кроків, сісти, зробити махи руками, нахили убік. Тільки переконавшись у тому, що це відповідний розмір і в ньому максимально комфортно, можна його сміливо купувати.

Зшито одяг для полювання якісно, ​​з точно розробленими лекалами. Тому вони мають ідеальну посадку і виглядають гідно будь-якого типу фігури. При примірянні під куртку слід одягнути кофту тієї товщини, в якій планується активний відпочинок. Так не залишиться ризиків придбати не власний розмір.

На активному відпочинку зазвичай не думаєш про те, що можна забруднитись. Виробник продумав і цей момент, тому всі костюми Норфін для цих цілей виконані з відповідної маркою забарвлення. Одяг простий у догляді, легко чиститься, не витягується. Купивши одного разу костюм для полювання, він прослужить довгі роки.

Вибираючи зимове екіпірування, варто звернути увагу на елементи фурнітури, такі як замки, кнопки, липучки, утяжки. У перевіреної фірми блискавки виготовлені з морозостійкого матеріалу, вони не підведуть у невідповідний момент. Липучки на каптурі та манжетах дають надійний захист від вітру, вони не відстібаються і не пушаться з часом.

При виборі напівкомбінезону обов’язковою умовою повинні бути досить широкі утяжки, які легко регулюються. У Norfin передбачено і цей момент. Гумки, що стягують, щільно тримаються. Зона колін зносостійка, еластична, у присіді та при ходьбі не викликає скутості.

Додатковий захист від вітру і ще більший комфорт дають глибокий капюшон, що затягується, і флісова підкладка в зоні шиї. Шви додатково проклеєні, що дає ще більший захист від вітру та вологи.

Функціональний костюм має зручні накладки для зброї, на лікті та плечі. Кишені пошиті з можливістю перенесення патронів.

Важливим моментом, на який обов’язково варто звернути увагу при купівлі спеціального одягу, є те, що костюм не шарудить при ходьбі. Мисливець не злякає свою здобич.

Вибираючи якісний та функціональний одяг для полювання, він дозволить повністю насолодитися процесом та не дозволить отримати переохолодження.