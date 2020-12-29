«Тернопільщина може спокійно входити у 2021 рік, ухваливши обласний бюджет однією із перших в Україні», – Михайло Головко

На третьому пленарному засіданні першої сесії Тернопільської обласної ради, яке відбулося 23 грудня, депутати ухвалили обласний бюджет на 2021 рік.

За нього одноголосно проголосували 60 обранців.

Враховуючи нелегкі фінансові умови, в яких опинилася Україні, бюджет Тернопільщини на наступний рік є досить «терпимим», а в майбутньому його буде доопрацьовано та внесено зміни, каже голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Важливим питанням останньої сесії обласної ради було ухвалення бюджету – основного фінансового документа області, з яким нам доведеться жити весь наступний рік. Вважаю, що консолідація депутатська корпусу була унікальною, адже 60 присутніх депутатів одностайно проголосували «за», розуміючи усю відповідальність та важливість рішення. Сподіваємося, що цей бюджет буде не бюджетом проїдання, а розвитку. У ньому закладено багато важливих для Тернопільщини програм, які ми будемо фінансувати. Загалом бюджет становить понад 2 мільярди гривень, дохідна частина, на жаль, – тільки 800 мільйонів, тому, безумовно, її необхідно збільшувати. У той же час в бюджеті закладено фінансування основних галузей – освіта – 720 мільйонів, 254 мільйонів на охорону здоров’я, 202 мільйони на культуру і мистецтво, 43 мільйони на спорт та молодіжну політику. Понад 60 мільйонів закладено на фінансування різноманітних програм. Наприклад, «Турбота», «Ветеран», програма підтримки сімей Героїв Небесної Сотні, підтримки малого і середнього бізнесу, агропромислового розвитку. Особливу увагу ми приділили й фінансуванню будівництва інфраструктурних об’єктів, сільських доріг, – зазначив Михайло Головко.

У лютому бюджет планують детально розглянути ще раз, аби внести найбільш актуальні напрямки, каже очільник області.

– Звісно, грошей завжди не вистачатиме. Хотілось би більше коштів на дороги, на розвиток краю, фінансування програм. Проблема полягає у тому, що надходження до обласного бюджету – надто малі. Необхідно проводити інвентаризацію майна, активів, збільшувати податкову базу, аби бюджет зростав, – пояснив Михайло Головко. – Тернопільщина спокійно входить у 2021 рік з обласним бюджетом. Депутатський корпус Тернопільської обласної ради впорався із цим завданням одним із перших в Україні.