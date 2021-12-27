Как уже применяются криптовалюты в жизни людей

Вы слышали о невзаимозаменямых токенах (NFT)? А о метавселенных? Знаете ли, что децентрализованные финансы призваны стать достойной альтернативой традиционной финансовой системе или, по крайней мере, существовать с ней наравне? За этими понятиями стоят блокчейн-инженеры, разработчики, технологи, юристы, маркетологи, которые пришли в индустрию не за быстрой наживой, а ради идеи и продвижения инновационных технологий.

Специалисты криптообменника в Киеве и других городах Украины Crybex рассказывают, где применяются криптовалюты в реальной и виртуальной жизни, кроме трейдинга на биржах и инвестиций.

Трансграничные переводы

Представьте, что комиссия за перевод миллиона долларов из Европы в Америку составляет меньше стоимости одной шоколадки в Украине. А скорость этого перевода исчисляется в минутах, а не днях. Такие переводы стали возможными благодаря криптовалютам, и, собственно, были одной из первоначальных целей создателей биткоина. Банковские транзакции стоят в сотни раз дороже, а перевод может «идти» целую неделю.

Снижение рисков при взаиморасчетах

Крайне важная особенность криптовалют — невозвратные транзакции. Особенно часто с понятием chargeback («чарджбеки», возвратный платеж) сталкивается высокорисковый бизнес, такой как фармацевтика или страхование. Криптовалюты — практически панацея для приема платежей, так как отозвать криптотранзакцию в большинстве случаев невозможно.

Децентрализованные финансы

Эта отрасль, получившая толчок в развитии в 2020–2021 годах, позволяет минимально взаимодействовать с банками. В DeFi-экосистемах можно брать криптозаймы у самих пользователей, делать криптодепозиты и осуществлять другую финансовую деятельность, при этом быть независимым от регуляторов и финансовых учреждений. Логичное преимущество — зарабатывают на DeFi такие же пользователи.

NFT

Невзаимозаменяемые токены позволяют получить уникальное право собственности в цифровом виде на любой объект, например, участок земли или квартиру. NFT — это не только о цифровом искусстве в виде пиксельных картинок и аватарках в Twitter. Это огромная индустрия, которая позволит проводить десятки сделок без выхода в фиатные средства и с закреплением прав владения в блокчейне — реестре, который нельзя «откатить» или изменить без соответствующей записи в том же реестре.

Play-to-Earn («играй, чтобы зарабатывать») и метавселенные

Кто бы мог подумать, что мечты миллионов подростков станут реальностью так скоро. Да, теперь можно играть в компьютерные игры и зарабатывать на этом деньги, просто прокачивая своих персонажей, города или объекты.

Метавселенные предназначены для создания прототипа реального мира в виртуальном. Билл Гейтс уже озвучил прогноз о том, что в скором времени все деловые встречи будут происходить в метавселенных, а капитализация этого рынка растет огромными темпами.

Криптовалюты имеют много применений, однако не забывайте, что нужно изучать технологии и принципы работы, риски и преимущества. Когда готовы, присоединяйтесь к новому миру!