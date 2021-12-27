Стало відомо, коли посилять карантинні обмеження

В Україні можуть посилити протиепідемічні заходи безпеки у разі активного поширення нового штаму коронавірусу “Омікрон”.

– Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і скоріш за все, відповідні коригування можуть бути внесені й до нашого адаптивного карантину стосовно посилення маскового режиму, стосовно обробки рук, – повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, перегляд питання про ймовірне посилення карантинних обмежень можливий наприкінці січня, коли у міністерстві вже “точно будуть мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму.

-Враховуючи те, що зараз важко робити прогноз по поширенню (нового штаму – ред.), то поки що наш основний фокус буде зводитися до виявлення нових випадків Омікрону і до максимального їх обстеження, – наголосив Кузін.

Як повідомляли раніше у МОЗ, на новорічно-різдвяні свята в Україні через коронавірус, зокрема,штам “Омікрон”, посилювати карантин не будуть. Діятимуть чинні обмеження