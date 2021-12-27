Топ концерты Львова, куда сходить с родными на выходных?

Планируете провести выходные вместе с семьей? У вас есть добрая традиция с родными ходить на концерты? Хорошо, когда есть, из чего выбрать. Тогда и компромисс легче найти. Концерты Львов может предложить музыку на любой вкус, поэтому каждые ваши выходные могут быть заняты, ведь интересного много! А хорошая музыка – это всегда хорошее настроение. И это – самое главное!

11 января 2022 г.

Театр оперы и балета, пр-т Свободы, 28

Тина Кароль. Шоу «КРАСИВО и все хиты»

Очаровательная и обворожительная Тина Кароль представит свою новую программу «Красиво». Вас ждет феерическое шоу, наполненное не только великолепным голосом украинской поп-дивы, но и захватывающими танцевальными номерами балета, яркими декорациями, световыми и графическими эффектами. Только живой звук, усиленный современным оборудованием. Приходите всей семьей и получите незабываемое эстетическое удовольствие от великолепного шоу!

В этот вечер вы услышите не только новые композиции, но и старые любимые хиты:

«Скандал»

«Хороший парень»

«Красиво»

«Пупсик»

«Я все еще люблю»

27 и 28 февраля 2022 г.

Театр оперы и балета, пр-т Свободы, 28

Национальный Балет Грузии «СУХИШВИЛИ»

Такого впечатляющего шоу вы еще не видели! А если и видели, то оно стоит того, чтобы посмотреть несколько раз. Более 150 артистов на одной сцене. 2500 ярких и красочных костюмов, украшенных вручную. Невероятные танцевальные номера, поражающие своей слаженностью и синхронностью. Знаменитый танец на пальцах. Танцевальные па вне законов физики. И все это под национальные мотивы, сыгранные на редких национальных музыкальных инструментах. Почитание традиций, профессионализм и трудолюбие – это все «Сухишливли». Их знает весь мир. Им рукоплещут стоя. Их вызывают на бис множество раз подряд. Это шоу просто невозможно пропустить!

19 марта 2022 г.

Клуб «Малевич», пр-т Вячеслава Черновола, 2

Артем Пивоваров

Это будет презентация пятого альбома, который имеет название «Земной». Другие стихии стали названиями предыдущих альбомов. В этом есть некий символизм, ведь Артем увлекается восточной культурой и единоборствами, медитацией. Невероятно трудолюбивый и талантливый молодой человек с легкостью пишет песни не только для себя, но и для других исполнителей. На его счету десятки самых разноплановых композиций для самых разных артистов. Есть и совместные работы. Кроме того, выпущено множество синглов, снято около двух десятков клипов. Молодой и дерзкий артист стремительно ворвался в музыкальный мир и прочно обосновался в нем. Каждое его живое выступление – это всегда настоящее феерическое шоу с невероятными декорациями, световыми эффектами и профессиональным балетом.

В этот вечер вы услышите:

«Карма»

«Собирай меня»

«Зависимы»

«Полнолуние»

«Ты мой кислород»

«Мимо меня»

«На глубине»