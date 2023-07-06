Тернополяни протестують проти добудови над колишнім Домініканським монастирем

У Тернополі біля Архикатедрального собору зібралися люди, які проти добудови над колишнім Домініканським монастирем. Їх майже 50, — про це розповіла кореспондентка Суспільного Богдана Савицька.

За її словами, рух на ділянці дороги біля катедри перекрили, поставили відповідні дорожні знаки. На місце заїхала будівельна техніка.

“Потрібно запросити замовника цих робіт запросити і послухати, оскільки громадськість зацікавлена, потрібно ознайомитися з документами”, — каже тернополянин Ігор, який прийшов на територію, біля собору.

Тернополянин Ігор Мамус розповів, що на його думку, перед початком робіт, мало відбутися громадське обговорення.

“Тут мала би брати участь гнромадськість, це не мало відбуватися приховано й інформувати людей просто табличкою, на якій зображений проект. На мою думку, те, що відбувається — суперечить закону, який охороняє такі пам’ятки. Це пам’ятка архітектури національного значення і тут можна відновлювати уже неіснуючі елементи, консервувати будинок, а як оце пройшло — не знаю, можливо у нас церква вміє обходити закони. Громада не може бути пасивною, але це має вирішувати церква, можливо призупинити роботи, довести це до інтересів держави і закону, а потім проводити роботи”.

Люди, які зібралися біля храму, планують поспілкуватися зі священниками. Для цього вони пішли до захристія.