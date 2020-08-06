Как выбрать казино

В сети с каждым днем появляется все больше онлайн-казино. Поэтому у пользователей возникает очевидная проблема: как выбрать легитимный ресурс и защитить себя от мошенничества? Ответ однозначный: нужно рассмотреть все юридические и финансовые аспекты, изучить правила сервиса, ознакомиться с разрешением на игровую деятельность, узнать о способах выведения денежных средств. Все эти нюансы помогут определиться с выбором казино.

Юридический аспект

Каждое казино, как и https://www.lavinacasino.com/, действует только с разрешения юрисдикции страны, в которой оно открыто. Именно от этого необходимо отталкиваться, приступая к регистрации на сайте. В первую очередь нужно убедиться, что страна геймера не находится в черном списке и не возникнет проблем с прохождением верификации.

Приступая к игре, изучают правила сайта, чтобы не возникали осложнения с выводом выигранных денег.

Лицензирование казино

Каждое легитимное казино должно получить разрешение на деятельность. Лицензию получают в своем государстве или в игорных регуляторах. В большинстве случаев сервисы работают на основании разрешений, полученных на территориях:

Великобритании;

Мальты;

о. Кюрасао;

Олдерни;

Мэн.

Сведения о разрешении на игровую деятельность и наличие лицензии можно увидеть в самом низу страницы. Подлинность документа определяется по его номеру и названию организации. Для этого заходят на официальную страницу игорного регулятора и вводят номер лицензии. Результат выдается в считанные секунды.

Наличие лицензии будет страховкой для геймера в случае возникновения конфликтных ситуаций. Жалобу подают непосредственно на сайте регулятора, который в течение 21 дня разбирается в возникшем вопросе и принимает решение.

Чтобы выбрать надежное казино, избежать мошенничества, нужно внимательно изучать правила пользования сервисом.