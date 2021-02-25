Как выбрать обои?

Одним из важных и непростых этапов ремонта является выбор материал. Проблема заключается в том, что результат ремонта будет во многом зависеть именно от того, насколько правильно подберутся материалы. Во-первых, это повлияет на долговечность проделанных ремонтных работ. Во-вторых, от качества материалов будет зависеть то, как они в итоге будут выглядеть.

Покупая обои важно понимать, что весящие на стенде, они так не будут выглядеть на стене. Купив слишком тонкий материал, он повторит любые неровности в настенном покрытии или же, наоборот, в разных местах покроется пузырями с воздухом. Поэтому к выбору строительных материалов необходимо подойти максимально ответственно и уделить этому процессу достаточное количество времени. Отправляться в магазин с целью покупки обоев без предварительной подготовки не стоит. Огромный ассортимент обязательно усложнит выбор, а не знание того, что конкретно нужно, введет в состояние ступора. Например, обои в Leroy Merlin представляют собою большой ассортимент, который включает в себя разные варианты по цене, качеству, текстуре, рисунку и другим параметрам. Консультант может посоветовать, какого производителя лучше выбрать и объяснить, в чем заключается разница между несколькими очень похожими между собою вариантами обоев.

Но, окончательный выбор должен сделать исключительно покупатель, так как только он знает, чтобы он хотел видеть у себя дома или в помещении, где он делает ремонт.

По каким принципам выбирать обои?

Есть несколько базовых принципов, которые позволят быстро выбрать хорошие обои. При выборе такого строительного материала необходимо обратить внимание на следующее:

Плотность обоев. Ширина рулона. Возможности покраски обоев. Возможность влажной уборки обоев.

Например, если обои выбираются в квартиру, где есть маленькие дети, стоит выбирать тот вариант, который можно мыть влажной тряпкой. Плотность обоев – это тот параметр, который определит то, как они лягут на стену. В данном случае лучше стараться избегать покупки слишком тонких вариантов.

Есть также варианты обоев, которые можно красить. Такой вариант отлично подходит тем, кто хочет оформить стены в одном цвете без каких-либо рисунков.

Чем шире обои – тем быстрее из можно проклеить. Если н них есть какой-то сложный рисунок ,то лучше стараться выбирать широкие рулоны. Но, при этом не стоит забывать учитывать параметры помещения, где их будут вешать.