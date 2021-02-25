Все на місці, – Фонд державного майна спростувує заяву молдаван про розграбований спиртзавод

Ми нещодавно повідомляли, що молдовська компанія, яка за рекордну суму купила спиртзавод на Тернопільщині, відмовляється від нього, звернувшись до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті.

Нагадаємо, Марилівський спиртзавод, який розташований на Тернопільщині, 12 листопада продали на аукціоні приватизації за 120 млн гривень. Поки що це рекордна сума, за яку був проданий об’єкт “Укрспирту”.

Через резонанс 22 лютого 2021 року представниками Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківсткій, Чернівецькій та Тернопільській областях та представниками ДП «Укрспирт» було проведено перевірку наявності майна Марилівського МПД, яке було предметом приватизаційного аукціону, переможцем якого стало СП «Zernoff».



За результатами проведеного огляду підтверджено наявність на Марилівському МПД ДП «Укрспирт» усіх без винятку необоротних активів, у тому числі тих, які зазначаються відсутніми та/або неідентифікованими, а також підтверджено відповідність технічних площ будівель, заявлених до приватизації відповідним технічним документам.