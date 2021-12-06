У Тернополі через відсутність ковід-сертифікату від роботи тимчасово відсторонили 12 педагогів

Тернопільських педагогів, які не отримали жодної вакцини від коронавірусу, відсторонили від роботи. Тимчасово.

Про це розповідає начальниця управління освіти і науки ТМР Ольга Похиляк.

За її словами, в освітніх закладах Тернополя провакциновано 99% працівників. Йдеться і про школи, і про ДНЗ.

«12 педагогів були тимчасово відсторонені через відсутність у них щеплення від COVID-19. Та я думаю, з часом це питання буде вирішено і всі зможуть приступити до виконання своїх обов’язків», — говорить Ольга Похиляк.

Вона також повідомила, що усі школи міста працюють очно. На дистанційному навчанні — окремі класи і групи в дитсадках.

«10 класів навчаються дистанційно – закриті. В школах Тернополя сьогодні – 17 хворих учнів і 9 вчителів з коронавірусом. Закриті і 4 групи в ДНЗ, по дитсадках маємо 7 хворих вихователів та одну дитину з COVID-19», — додає освітянка.

З метою проведення новорічно-різвяних заходів у дитсадках дозволено організовувати свята в межах однієї групи без можливості відвідування їх батьками дошкільників.

«Батьки мають в першу чергу самі розуміти ризики для дітей і створити максимально безпечні умови», — прокоментував рішення Штабу міський очільник Тернополя Сергій Надал.

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