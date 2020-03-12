Как взять кредит в МФО и сохранить нервы: 5 советов

Оформление кредита в микрофинансовой организации может стать довольно стрессовой задачей: в интернете множество негативных отзывов, механика некоторых акций прописана непонятно, а и без того внушительная комиссия может подразумевать куда большую переплату, чем есть на самом деле.

Тем не менее все уловки микрофинансовых организаций можно обойти. Перед тем, как оформлять кредит наличными или кредит онлайн, воспользуйтесь советами Finance.ua. Они помогут вам сохранить нервы и деньги во время оформления кредита.

Пользуйтесь бесплатными сервисами подбора кредитов

По данным Нацкомфинуслуг, в Украине в 2020 году зарегистрировано 1558 финансовых компаний, среди них – 958 МФО. Разумеется, в таком количестве микрофинансовых организаций сложно разобраться.

Чтобы облегчить поиск подходящей организации, пользуйтесь сервисами подбора кредитов. В них вам нужно указать несколько параметров, по которым система подберет подходящие варианты компаний. Благодаря быстрому поиску МФО в сервисах вы сможете сэкономить много времени.

Но следует быть внимательным при выборе агрегатора кредитных предложений: некоторые из них взимают за свою работу комиссию. Если сайт запрашивает у вас данные банковской карты – скорее всего вы попали на платный сервис.

Уточняйте условия акций

В борьбе за внимание клиента микрофинансовые организации предлагают огромное количество акций. Все они примерно одинаковы: это либо программа “приведи друга” либо “кредит под 0,01%”.

Второй тип акций особо выгоден, но некоторые МФО прячут в договора по таким кредитам уловки: например, компания оставляет за собой право самой выбирать, получит клиент акцию или нет.

Если вы оформляете кредит с акцией, внимательно изучите разделы о ней в кредитном договоре, или уточните, есть ли дополнительные условия, у менеджера компании.

Проверяйте наличие страховки

Также обратите внимание на пункты о страховании платежа в договоре: иногда МФО включают его в стоимость кредита, а это дополнительные 300 грн к выплате.

В этом случае вам придется потратить больше времени на оформление кредита, чем обычно обещают МФО, но так вы убережете себя от неприятных ситуаций.

Создайте график выплат

Микрофинансовые организации очень не любят просроченные платежи. Грейс-периода у них тоже нет. Даже за просрочку на один вам выпишут пеню, которая может достигать до 2% в день.

Перед тем как брать кредит, продумайте, как вы будете его возвращать. Не берите займ на сумму больше, чем 40% от вашего месячного дохода, иначе вам сложно будет вернуть долг. Также рекомендовано выплачивать кредит за несколько суток до окончания действия: некоторые банки проводят транзакции в течение двух рабочих дней.

Если вы понимаете, что выплатить долг вовремя не получиться, лучше сразу оформить пролонгацию кредитного договора.

Сохраняйте чеки об уплате долга

Когда вы погасите кредит, необходимо сохранить чек о выплате (или сделать скриншот экрана, если оплачиваете через личный кабинет). Если на стороне МФО произойдет сбой, и долг будет числиться как просроченный, вы сможете доказать свою правоту.