Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ

Через поширення коронавірусу на прилавках супермаркетів та аптек зникли антисептики. Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації, які допоможуть зробити самостійно спиртовмісний гелевий антисептик.

Документ із докладними інструкціями містить кілька варіантів приготування засобу особистої гігієни.

Рецепт приготування антисептику

Для приготування 1 літру гелю потрібно:

833,3 мл етилового спирту ,

, 41,7 мл пероксиду водню ;

; 14,5 мл гліцерину.

Складники слід розчинити із додаванням необхідної кількості кип’яченої чи дистильованої води та зберігати у герметичній місткості.

Для зручності антисептик можна розлити у місткості меншого об’єму.

Як користуватися антисептиком

Обробляйте руки 30 секунд. Це важливо, інакше небезпечні мікроби можуть вижити.

Під час використання антисептика нанесіть його на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо не витирати антисептик поки руки не висохнуть.

Багато бруду збирається під нігтями, тож особливу увагу приділіть їхньому очищенню.

У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, аби уникнути сухості та тріщин шкіри.

Тримайте антисептик якомога далі від дітей, адже симпатичні баночки дуже притягують малечу, але спирт, який є в антисептику, дуже токсичний.

Антисептики на основі спирту можуть швидко зменшити кількість мікробів на руках у деяких ситуаціях, але вони не панацея від усіх видів мікробів. Для видалення деяких з них ефективніше вимити руки з милом.





