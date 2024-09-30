Знайомий просить позичити гроші? Мешканців Тернопільщини застерігають від злочинних дій шахраїв

На 39 000 гривень ошукали аферисти мешканців краю. Замість того, щоб перевірити інформацію, потерпілі поспішили перерахувати на невідомі рахунки чималі кошти.

Жертвою шахрайських дій стала 36-річна жителька Підволочиська. Жінка у месенджері отримала повідомлення від знайомого, який терміново просив позичити гроші. Заявниця відгукнулася й перерахувала на банківський рахунок суму, яку той просив – 15 000 гривень. Проте як виявилося пізніше, фінансової допомоги він не потребував, а обліковий запис був зламаний зловмисниками.

Ще троє мешканців Тернопільщини втратили гроші, не переконавшись у правдивості інформації. Схема ідентична – товариші або родичі просили гроші в борг. Як наслідок – 29-річний та 53-річна жителі обласного центру втратили 10 000 та 4000 гривень і в 35-річної мешканки Борщова аферисти видурили 10 000 гривень.

За усіма фактами шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення злочинів.

Аби зловмисникам не вдалося вас ошукати, дотримуйтеся наступних правил:

• при отриманні схожих повідомлень, не поспішайте, зв’яжіться з людиною, яка попросила про допомогу;

• не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо отримали його від знайомих, адже зловмисник міг вже отримати доступ до акаунта і розсилати фішинговий ресурс;

• напишіть спільним друзям і запитайте, чи не отримували вони схожих повідомлень.

Працівники поліції нагадують, щоб захистити свій обліковий запис необхідно:

• створіть надійний та складний пароль;

• завжди, коли у вас є така можливість, вмикайте двофакторну аутентифікацію: щоб отримати доступ до свого облікового запису, окрім логіна та пароля, вам потрібно буде ввести код підтвердження з телефону, електронної пошти чи відповідного додатку.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.