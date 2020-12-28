Каким способом получить 10 000 гривен в сервисе LoviLave

В случае если очень быстро нужно получить деньги, все больше украинцев обращается к услугам сервисов микрокредитования. Организации выдают не очень большие суммы денег на короткий срок. Чаще всего это до 10 000 гривен на месяц.

Кредиты через интернет востребованы по причине скорости и простоты получения. В среднем, чтобы взять не очень большую сумму, люди тратят около 15 минут, одновременно с этим никуда идти не понадобится. Высокий показатель одобрения и лояльность к клиентам делает в настоящее время услуги микрофинансовых организаций максимально востребованными среди граждан.

Чем выделяется онлайн-сервис кредитования LoviLave

В Украине действует свыше 100 сервисов микрокредитования, но фирма LoviLave готова предложить новый подход к оформлению кредитов.

В LoviLave имеется интерактивный чат-бот, помогающий быстро заполнить свою заявку и получать результат ее рассмотрения. На интернет-ресурсе вас встретит робот Воли, помогающий быстро ответить на вопросы заявки. Анкета заполняется в режиме диалога: робот задает вопрос, а заемщик на него отвечает.

Для удобства заявка сокращена, тут всего 6 полей. Клиенту требуется указать номер телефона, ФИО, ИНН и данные паспорта. Сканы документов не требуются.

LoviLave (https://lovilave.com.ua/) — первый сервис микрокредитования с чат-ботом. На других ресурсах, на заполнение подобной заявки приходится тратить около 5-10 минут, и еще полчаса ожидать решения. Благодаря подсказкам бота и небольшому количеству полей, заявку в LoviLave можно заполнить за 1-3 минуты, а ответ по ней приходит через 30 секунд. И сразу после подписания договора деньги переводят на карту.

Как получить денежные средства в LoviLave

В LoviLave кредиты выдают гражданам Украины в возрасте 21-70 лет. При этом наличие активных кредитов в других организациях, место работы и уровень дохода не играют роли. Показатель одобрения кредитов достигает 95%.

При первом обращении вы имеете возможность взять до 3000 гривен. Но уже после своего первого выплаченного займа некоторые клиенты могут получить максимальную сумму 10 000 гривен.

На калькуляторе требуется указать сумму и время займа. Вы сразу увидите сумму к возврату, ее возможно изменить, сдвигая ползунок. Дальше отвечайте на вопросы робота, займ оформляется в режиме диалога. Как в обычной офлайн точке выдачи, только не нужно никуда ехать и ждать в очередях. Заявка будет отправлена на рассмотрение, данный процесс занимает около 30 секунд. Если кредит одобрен, клиенту следует прикрепить карточку для получения денежных средств. Перед этим проводится верификация карты, в связи с этим на ней должны иметься какие-нибудь финансы, хотя бы 1 гривна. Последний шаг — подписание кредитного договора. Его требуется прочитать, а затем принять все условия, отметив галочкой согласие.

Сразу после этого робот переведет требуемую сумму денег на карточку, и деньгами можно пользоваться по собственному желанию.

Быстрая оплата займа

В интернет-сервисе LoviLave возможно не только оперативно получить деньги, но и также легко их возвратить. Для возврата пользователям предлагается три метода: погашение в своем личном кабинете на сайте, по реквизитам в кассе банка или опция быстрой оплаты.

Если удобно вернуть деньги через личный кабинет, нужно авторизоваться в системе и выплатить необходимую сумму в пару кликов. Вводить реквизиты карты не нужно, карта уже в памяти. Денежные средства поступают моментально, платить возможно даже ночью.

В случае если на карте денег нет, можно оплатить долг наличными по реквизитам. В кабинете загрузите реквизиты и оплатите в банке, оформив перевод. За это банк берет комиссию, помимо всего прочего, платеж идет до трех суток.

Следующий вариант — оплата без авторизации. Необходимо ввести свой номер телефона, вы увидите состояние займа, оформленного на этот номер. Вы сразу сможете его погасить частично или полностью. Для этой цели необходимо будет ввести реквизиты карты, при этом платеж проходит моментально и без комиссии. Этот метод дает возможность погасить свой кредит, или кредит другого человека.

В сервисе LoviLave имеется функция автоматической пролонгации, ей возможно пользоваться бесплатно. В итоге необходимо оплатить проценты долга, не затрагивая сумму кредита, и договор будет автоматически продлен на стандартных условиях. Данная опция помогает избежать штрафов и ухудшения кредитной истории, которые за ней следуют.

Превосходства LoviLave

Сервис кредитования выделяется скоростью и простотой оформления. Благодаря выдаче займа в форме небольшого диалога с роботом Воли, взять деньги здесь возможно в три раза быстрее.

В числе прочих преимуществ:

Лояльное отношение к своим клиентам и очень высокий показатель одобрений.

Удобные способы возврата кредита.

Возможность реструктуризации (в индивидуальном порядке).

Регулярные промокоды на скидку, которые сервис высылает постоянным клиентам.

Бесплатная пролонгация.

Максимальная сумма кредита доступна сразу после первого займа (для определенных клиентов).

Пользоваться кредитами LoviLave просто и безопасно, здесь используются надежные протоколы защиты данных, специалисты компании гарантируют конфиденциальность информации клиентов. В наше время – это самый удобный и быстрый кредит в Украине.