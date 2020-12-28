Справжнього масла в українських магазинах лише 30%. Серед них є виробники з Тернопільщини

В Україні 70% масла є підробкою. Відтак, справжнього масла в українських магазинах лише 30%. Аналізи показали, що в нього додають маргарин, тваринні та гідрогенізовані жири, кокосову й пальмову олії.

Як пише «Телеграф», на виробництво 1 кілограма вершкового масла потрібно близько 20 літрів молока. Середня ціна дрібного гурту молока з ферми по Україні становить 10 грн/л. Відповідно, пачка натурального вершкового масла – 200 грамів – не може коштувати дешевше 40 гривень.

Фахівці взяли 29 зразків, із яких 20 виявилися фальшивкою.

Підробкою виявилися: 3+3 корови; Квітень; Богодухівській молокозавод; Брест Литовський; Воложинське; Всесмак; Гомель-продукт; Метелик; Міколаївмолпром; Нота смаку; Пан Коцький; Подільське; Поліська сироварня; ПП Матвієнко О.В.; Самбірське; Сіверянка; Справжнє (Турківський маслозавод); Старокостянтинівський молочний завод; Токмак-Молоко; Традиційне (Рихальський завод сухого молока).

Натуральним виявилися: Волошкове поле; Галичина; Здорово; Молокія; Полтавський смак; Попільнянське; Радимо; Чортків (вагове); Харківське.

На упакуванні завжди має бути напис «масло вершкове». За якістю воно тверде і важко ріжеться ножем. Особливо після морозильника. Масло білого кольору взимку, жовтого – влітку.

У масла, в якого вийшов термін зберігання або воно неправильно зберігалося, насичений жовтий колір по краях.