Хто охоронятиме тернопільські суди

В урочистій атмосфері співробітники новоствореного територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області склали присягу. Слова присяги службовці судової охорони зачитували перед Фемідою з великою впевненістю та відповідальністю. Забезпечувати громадський порядок в суді та забезпечувати безпеку судових службовців відтепер їх основне завдання.

З привітальним словом до співробітників звернулися начальник територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області Едуард Кольцов. До привітань також долучились голова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Роман Грицак, голова Тернопільського апеляційного суду Богдан Гірський, начальник Територіального управління Державної судової адміністрації в Тернопільській області Ярослав Теслюк, голова Господарського суду Тернопільської області Сергій Стопник, начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей, керівник апарату

Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Гніданик, командир військової частини Національної гвардії України Дмитро Гуртовський, керівник регіонального сервісного центру МВС України в Тернопільській області Святослав Вишневський.

Працівники суду покладають великі сподівання на нову службу, адже відтепер вони зможуть почувати себе у безпеці, а робота у суді стане більш налагодженою. Також приєднуються до привітань, бажають їм терпіння та удачі, – повідомляє прес-служба суду.

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