Казино Goxbet — правильный выбор миллионов гемблеров

Онлайн казино Гоксбет начало работать в 2017 году. Большое количество гемблеров, пользующихся услугами ресурса, убедилось в его надежности. Выигранные деньги выводятся быстро. Сайт предоставляет хорошую возможность для комфортного отдыха и дает возможность играть в казино на деньги. Большой ассортимент игр удовлетворит запросы даже самого требовательного игрока. Здесь можно увидеть слоты, рулетки, карточные игры и ставки на спорт. Благодаря всему этому Goxbet казино считается лучшим в Украине.

Предложение

У Гоксбет казино много хороших и выгодных предложений. Количество слотов достигает 1500. Их можно разделить на несколько категорий:

Фрукты;

История;

Книги;

Приключения;

Магия и др.

Игровые аппараты доступны даже без пополнения счета. Для этого достаточно выбрать демо-режим. Такой выбор поможет приобрести опыт и разобраться в нюансах слотов.

Карточные игры также интересуют гемблеров во всем мире. На сайте можно сыграть в покер, баккару и блэкджек. Поклонникам рулеток тоже не придется скучать. На ресурсе доступны такие их варианты: французская, европейская и американская. Фанаты могут делать ставки на спорт. Так всегда интереснее болеть за свою любимую команду!

Регистрация

Создание личного кабинета в онлайн казино Goxbet занимает буквально несколько минут. Для регистрации требуется выполнить следующие действия:

Ввести номер телефона/электронную почту;

Создать login;

Придумать пароль;

Выбрать валюту из следующих предложений: гривна, тенге, доллар или евро;

Дать согласие с правилами;

Получить бонус;

Ввести промокод;

Закончить создание личного кабинета, нажав на кнопку “Регистрация” в самом низу.

Аккаунт можно создать также с помощью “Telegram”, “Google+” и “Facebook”.

Депозит и вывод денег

После регистрации в Гоксбет казино нужно нажать на “Вход”, чтобы попасть в личный кабинет. Сначала рекомендуется ознакомиться с интерфейсом сайта. Если возникают вопросы, то их можно задать техподдержке.

Депозит

Внесение денег осуществляется разными способами. Это делается с помощью:

Банковских карт;

Криптокошельков;

Системы Kvitum.

Комиссия, например, за депозит с помощью банковской карты составляет 6%. Минимальная сумма для пополнения — 1 грн. В течение 20 минут средства поступают на игровой счет.

Вывод денег

Выводить деньги в Goxbet казино можно тем же самым способом, с помощью которого осуществлялся депозит. Для этого обязательно нужно пройти верификацию. Выводить средства могут гемблеры, которые подтвердили свою личность. Это делается с целью соблюдения законодательства о предоставлении услуг, связанных с азартными играми. Минимальная сумма для вывода — 80 грн. Также берется комиссия в размере 1,5% + 10 грн. В течение 15 минут на карту банка поступают деньги.

Программа лояльности

Гоксбет стремится привлечь внимание большого количества гемблеров. Поэтому уделяет внимание развитию программы лояльности. Игроки могут рассчитывать на предоставление ряда выгодных бонусов. В этом можно убедиться уже во время создания учетной записи. В казино Гоксбет бонус за регистрацию представляется в виде 50 фриспинов. Их можно использовать во время игры в Hit Slot.

Во время первого депозита клиент может рассчитывать на получение 200% бонусных средств от внесенной суммы. При последующем пополнении счета предоставляется 10% от суммы, которая была внесена. Перед использованием бонусных средств рекомендуется изучать правила их отыгрыша. Также во время регистрации желательно использовать промокод Гоксбет казино. С его помощью можно получить хороший бонус!