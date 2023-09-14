Минулої доби піротехніки Тернопільщини знищили два застарілі боєприпаси

13 вересня групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області вилучено та знищено німецьку ручну гранату М-24 часів Другої світової війни, виявлену напередодні в м. Бережани Бережанської ТГ Тернопільського району на горищі приватного житлового будинку.

О 08:30 у м. Бережани Тернопільського району на вул. Цегельна на відкритій території, виявлено артилерійський снаряд АС-105 мм часів Другої світової війни. О 17:00 групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області даний боєприпас вилучено та знищено.

Цього ж дня в с. Жеребки Підволочиської ТГ Тернопільського району в полі, під час проведення земляних робіт, виявлено артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни та в м. Тернопіль на вул. Глибока долина, 33 на території будівельного майданчика, під час проведення земляних робіт, виявлено артснаряд АС-152 мм часів Другої світової війни.

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