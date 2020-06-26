Керівництво по догляду за роботом-пилососом

Зручність використання роботів-пилососів встигли гідно оцінити багато власників. Прилад показав себе як відмінний і непомітний помічник, який підтримує чистоту на необхідному рівні. Але як і будь-який прилад, робот-пилосос потребує особливого догляду, особливо якщо ви тільки вирішили купити його на сайті https://allo.ua/ru/roboty-pylesosy/. Насправді, немає нічого складного, досить дотримуватися деяких рекомендацій.

Своєчасно очищаємо фільтр і пилозбірник

Незалежно від вартості, робот-пилосос обов’язково оснащується:

фільтром;

ємністю для збору сміття і пилу.

Сам формат виконання може змінюватися, як спосіб установки. У будь-якому випадку фільтр потребує регулярної заміни, а пилозбірник необхідно періодично очищати. В іншому випадку якість прибирання буде суттєво знижуватися. Для зручності користувачів деякі моделі оснащені спеціальними індикаторами.

Очищення бічних і центральної щітки

Велика частина сміття видаляється за рахунок застосування турбощітки. Саме вона сприяє прибиранню волосся, шерсті і крупного сміття. З іншого боку, турбощітка швидко забивається шерстю, і якість прибирання починає знижуватися. Сам прилад починає перегріватися, виходять з ладу підшипники і т. п.

Бічні щітки довше залишаються чистими за рахунок конструктивних особливостей, але навіть вони потребують регулярного прибирання. Найчастіше — це раз в пару тижнів в сім’ях з домашніми тваринами або раз на місяць без них.

Не забувайте і про загальні рекомендації виробника, вони прописані в інструкції. Дотримання їх дозволяє продовжити термін експлуатації приладу.