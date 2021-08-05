Кіберспорт: на що ставити, крім Dota 2 й CS:GO?

Кіберспорт об’єднує десятки ігор, які користуються більшою або меншою популярністю як у глядачів, так і в любителів беттінга. Кращі ставки на кіберспорт представлені в Dota 2 й CS:GO. Це дві найпопулярніші та затребувані дисципліни в регіоні СНД. Їхня популярність пов’язана не тільки з видовищністю самої гри, а й хорошими результатами команд із Росії та України на міжнародній арені. Найбільше виділяються Natus Vincere, Virtus.pro, Team Spirit і Winstrike. Кіберспортивна арена набагато ширше, ніж ці дві популярні ігри. З’являються нові ігри, а старі отримують нову путівку в життя через популяризацію ставок на них. Далі розглянемо конкурентів Dota 2 й CS:GO у сфері ставок на кіберспорт.

League of Legends

League of Legends уже зараз може конкурувати з Dota 2 та CS:GO щодо популярності, видовищності й регулярності проведення турнірів. Розробник гри RIOT Games багато уваги приділяє розвитку регіональних ліг і міжнародних турнірів. Максимальна популярність у MOBA в Китаї та США.

Для ставок на спорт гра популярна тим, що регулярно проводяться великі турніри й кожен день можна знайти матч у лінії. League of Legends підходить для регулярних ставок на кіберспорт. У відкритому доступі є докладна інформація про команди, статистику, рейтинги. На офіційному сайті гри можна знайти докладний опис правил і унікальних здібностей героїв. Безплатні трансляції доступні у стрім-сервісі Twitch або на сайті букмекерської контори, рейтинг яких розміщений на порталі «Букмекер Експерт».

FIFA

У традиційному спорті у футболу немає конкурентів. У сфері кіберспорту симулятор футболу не перебуває в топі. Популярність грі додала пандемія, коли до проведення онлайн-турнірів були залучені гравці з реальних футбольних команд. Такі змагання йшли під час повної зупинки футбольного сезону у 2020 році.

Багато футбольних клубів Європи створюють кіберспортивні клуби й беруть участь у змаганнях. Такі турніри привертають максимум уваги. Решта змагань обділена увагою глядачів, але на них можна зробити ставку. Популярність FIFA пояснюється зрозумілістю розпису, оскільки він багато в чому схожий із тим, що пропонують на звичайний футбольний матч.

StarCraft

StarCraft — одна з найстаріших ігор, на які приймають ставки на кіберспорт. Стратегія була добре відома ще до популяризації Dota 2 та CS:GO. Зараз у гри менше лояльної аудиторії, проте в місяць проходить не менше ніж два цікаві турніри, тож є вибір події для ставок. Велика частина змагання проводиться в режимі онлайн, а не LAN-режимі.

Мінусом StarCraft залишаються складні правила та брак інформації про спортсменів. Робити ставки на стратегію можуть тільки ті, хто грав раніше або витратив час на серйозне ознайомлення з правилами й особливостями дисципліни. У розписі на StarCraft великий вибір довгострокових парі.

Крім перерахованих ігор, у лінії букмекера можна знайти ставки на симулятор хокею та баскетболу, PUBG, Fortnite, Overwatch та Rocket League. Кількість дисциплін для ставок на кіберспорт поступово зростає, як і глядацька зацікавленість у великих кіберспортивних турнірах.