У Тернополі зросла вартість паркування

Зріс тариф на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів в Тернополі. Ціна за годину тепер становитиме 10 гривень та 15 гривень, пише ЗЗ.

Рішення про «Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів» прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 4 серпня.

– У звязку з тим, що останнім часом ми бачимо незавжди якісно прибрану територію, зросли витрати на зарплату і утримання, піднімаємо тариф до рівня середнього, який діє у містах-сусідах та враховуючи всі економічні розрахунки, – прокоментував Сергій Надал, міський голова.

Вартість цієї послуги розраховується пропорційно до розміру мінімальної зарплати. Востаннє плату за паркування змінювали у лютому 2017 року. Тоді вона із чотирьох зросла до шести гривень за годину. А впродовж п’яти років послуга залишалася незмінною в ціні.

Цікаво, що цього разу на різних майданчиках для паркування діятиме різна ціна. 10 гривень треба буде заплатити за місце на Майдані Привокзальному, площі Героїв Євромайдану та вулицях: Патріарха Мстислава, Живова, Микулинецькій, 15 Квітня, Шептицького, Оболоня, Дружби – Мазепи. Для майданчиків у центрі міста – на Майдані Волі, бульварі Шевченка (біля драмтеатру), вулицях: Коперника, Замковій (біля пологового будинку) та Чорновола діятиме ціна 15 гривень.

Прийняте рішення набере чинності з дня його офіційного оприлюднення.