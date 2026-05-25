26 травня частина масиву «Дружба» буде без холодної води

У частині масиву «Дружба» у Тернополі 26 травня тимчасово припинять подачу холодної води через ремонтні роботи на водопровідній мережі.

Як повідомили комунальники, водопостачання буде відсутнє з 09:00 до 17:00 на таких адресах:

📍 вул. Степана Будного — №44, №48, №50, №57;
📍 вул. Сергія Короля — №55, №57, №59;
📍 вул. Тролейбусна — №2, №2А, №4А.

Ремонтні роботи проводитимуть на водопровідній мережі на вул. Степана Будного.

Мешканців просять завчасно подбати про запаси води та перепрошують за тимчасові незручності.

