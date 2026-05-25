Частина Бучацької громади на три дні залишиться без газу: коли та де діятимуть обмеження

У місті Бучач та ще понад 20 населених пунктах громади тимчасово припинять газопостачання через ремонтно-профілактичні роботи на ГРС Бучач, повідомляють у громаді.

Без газу залишаться мешканці сіл Білявинці, Бобулинці, Доброполе, Жизномир, Заривинці, Звенигород, Зелена, Зубрець, Киданів, Ліщанці, Матеушівка, Нові Петликівці, Осівці, Переволока, Пишківці, Підзамочок, Підлісся, Порохова, Пушкарі, Рукомиш, Сороки та Старі Петликівці.

Газопостачання припинять:

📅 25 травня 2026 року

🕘 з 09:00

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами.

Відновити подачу газу планують до кінця світлового дня 27 травня 2026 року.