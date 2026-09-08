Компанія «КРЕАТОР-БУД» серед кращих платників податків Тернопільщини у 2025 році

З нагоди професійного свята в Тернополі відзначили провідних підприємців області. Це ті, хто щодня працює, створює робочі місця, сплачує податки та розвиває економіку регіону. За сумлінну працю на користь області та країни відзначили компанію «Креатор-Буд». Товариство працює на ринку вже 20 років, і за цей час реалізувало десятки будівельних проєктів та вийшло на міжнародний рівень. Для всієї команди відзнака їхньої праці – це не тільки визнання результатів роботи, а й відповідальність продовжувати працювати та розвивати компанію. А прозора сплата податків – ще один важливий внесок у розвиток області та підтримку держави. За 2025 рік компанія Креатор-Буд сплатила понад 121 мільйон гривень податків. А за 8 місяців цього року – ще понад 71 мільйон.

ОЛЕГ ЛАХИТА, ДИРЕКТОР ТОВ «КРЕАТОР-БУД»:

Насправді, приємно отримувати нагороду за сумлінну сплату податків, адже це і визнання нашої роботи, нашого вибору, який стоїть перед кожним. А в сьогоднішній день – це особливо важливо, тому що це наш вклад в підтримку наших Збройних Сил. Компанія «Креатор-Буд» завжди в своїй роботі дотримувалася принципу прозорості. Це одна з ключових, стратегічних цілей для власників компанії. Тому ми вдячні за визнання цієї роботи. Компанія продовжує працювати й розвивати нові проєкти навіть в умовах повномасштабної війни. Сьогодні «Креатор-Буд» реалізує житлові проєкти у Тернополі, Львові, Києві та за кордоном. Кожен проєкт, кожне будівництво – це енергія дуже великої кількості людей, їхніх емоцій, сімей. Тому кожен зданий об’єкт – це перемога. В сьогоднішніх умовах – це взагалі перемога на все життя. Це основна мета нашої роботи. Тому ми стараємося її зробити максимально якісно. Загалом з нагоди свята відзначили 20 підприємців краю. Відзнаки отримали представники різних сфер бізнесу, які стали кращими платниками податків області за результатами попереднього року.

ТАРАС ПАСТУХ, ГОЛОВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОВА:

Ви, вірячи в нашу державу, в наші Збройні Сили, далі є тут, далі розвиваєте свої напрямки, далі створюєте робочі місця і далі інвестуєте. І приклад показує, що в цьому році інвестиції в розвиток бізнесу зросли щонайменше на 20% у порівнянні з минулим роком. Товарообороти наші збільшуються. Люди повірили в нашу країну, і дякую тим, хто до нас приїхав, що повірили в нашу область. Наша область має дуже хороші і дуже великі перспективи, і тому я вірю, що ми разом, якщо будемо єдині, влада, бізнес, люди, наші працівники, і головне сьогодні наші Збройні Сили, точно перемога буде за нами, за нашою країною.



