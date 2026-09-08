Гештальт-терапевт: коли важливо не просто отримати пораду, а зрозуміти себе

Тривожність, емоційне виснаження, проблеми у стосунках, постійне відчуття втоми або життя за принципом «треба» — із такими станами сьогодні стикається чимало людей. Іноді допомагає відпочинок, зміна обставин або розмова з близькою людиною. Але бувають ситуації, коли внутрішні труднощі не зникають і починають впливати на повсякденне життя.

У таких випадках може допомогти робота з психотерапевтом. Один із напрямів психотерапії — гештальт-терапія, яка допомагає людині краще усвідомлювати власні почуття, потреби, реакції та особливості взаємодії з іншими людьми.

У Тернополі консультації проводить Анастасія Журавльова — гештальт-терапевтка, яка працює з клієнтами онлайн та офлайн.

Що таке гештальт-терапія

Гештальт-терапія зосереджується на тому, що людина переживає тут і зараз. Важливими стають її почуття, потреби, тілесні реакції, спосіб взаємодії з іншими та те, як вона робить власний вибір.

Це не про пошук універсального рецепта для всіх. У кожної людини своя історія, досвід і спосіб реагувати на події.

Тому під час психотерапії важливо не просто знайти відповідь на питання «що зі мною не так?», а зрозуміти, що саме відбувається, чому виникають певні переживання і чого людина насправді потребує.

Одним із важливих принципів гештальт-підходу є усвідомлення.

Наприклад, людина може відчувати сильну тривогу, але не розуміти, звідки вона виникає. Під час роботи з психотерапевтом можна поступово навчитися помічати цей стан, розуміти його причини та обирати, як діяти далі.

Саме тому гештальт — це також про вибір.

Коли варто звернутися до психотерапевта

Не обов’язково чекати моменту, коли проблеми стануть критичними.

До психотерапевта в Тернополі можна звернутися тоді, коли хочеться краще зрозуміти себе, свої емоції та поведінку або коли самостійно вже складно впоратися з певним станом.

Серед запитів, із якими люди можуть приходити на психотерапію:

постійна тривожність і внутрішнє напруження;

емоційне виснаження;

вигорання;

складнощі у стосунках;

низька самооцінка;

труднощі з особистими кордонами;

звичка постійно підлаштовуватися під інших;

відчуття, що власні потреби залишаються на останньому місці;

переживання змін, втрат або вимушеного переїзду;

труднощі з прийняттям себе та власних емоцій.

За спостереженнями Анастасії, одним із найпоширеніших станів сьогодні є втома.

«Одним великим словом я б назвала це втомою», — говорить вона.

Йдеться не лише про фізичне виснаження. Люди можуть втомлюватися від постійної напруги, переживань, необхідності бути сильними та відповідати очікуванням інших.

Психотерапія — це не готові поради

Одна з головних відмінностей психотерапії від звичайної розмови з другом полягає в тому, що психотерапевт не вирішує за людину, як їй жити.

Близькі можуть дати пораду, спираючись на власний досвід. Але те, що допомогло одній людині, не обов’язково буде правильним для іншої.

«Психотерапія поради не дасть», — пояснює Анастасія.

Натомість під час роботи людина може поступово сама побачити, що для неї важливо, чого вона хоче і які рішення відповідають саме її потребам.

Це особливо важливо для тих, хто звик бути «зручним» для інших, постійно погоджуватися, пригнічувати власні емоції або ставити чужі потреби вище за свої.

Як гештальт-терапія допомагає краще розуміти себе

Людина не завжди одразу може пояснити, що саме її турбує. Іноді є лише відчуття тривоги, втоми, роздратування або внутрішнього дискомфорту.

Під час психотерапії можна поступово досліджувати ці переживання: що саме людина відчуває, у яких ситуаціях виникають певні реакції, які потреби залишаються непоміченими та як це впливає на стосунки з іншими.

Важливою частиною такого процесу є прийняття себе.

За словами Анастасії, спочатку людина може прагнути змінити в собі буквально все, що їй не подобається. Однак згодом приходить розуміння, що деякі особливості не потрібно постійно виправляти — важливо навчитися краще з ними обходитися.

Такий підхід може допомогти людині стати уважнішою до власних потреб і водночас відповідальнішою за власні рішення.

Власний досвід може допомогти краще чути інших

Професійний шлях Анастасії пов’язаний і з особистим досвідом. Війна, вимушений переїзд із Херсона, зміна звичного середовища та необхідність починати життя в іншому місті змусили її по-новому подивитися на себе.

Спочатку психологія та психотерапія стали для неї способом краще зрозуміти власні переживання. Згодом цей інтерес переріс у професійний напрям.

Водночас власний досвід не означає, що психотерапевт переносить свою історію на клієнта.

У роботі важливо розрізняти власні переживання та досвід людини, яка звернулася по допомогу. Саме тому професійна психотерапевтична практика передбачає постійне самоспостереження, власну терапію та супервізію.

Це допомагає залишатися поруч із клієнтом, не підміняючи його історію власною.

Як проходить консультація психотерапевта

Перша зустріч із психотерапевтом не обов’язково має починатися з чітко сформульованої проблеми.

Іноді людина приходить із простим відчуттям: «Я втомився», «Я не розумію, що зі мною відбувається», «Я постійно тривожуся», «Я не знаю, чого хочу» або «Мені складно у стосунках».

Під час консультації можна поступово розібратися в тому, що стоїть за цими відчуттями.

Гештальт-підхід передбачає уважність до переживань людини, її емоцій, потреб і способу взаємодії з навколишнім світом. Тут немає універсального алгоритму, адже кожна історія потребує окремої уваги.

Анастасія Журавльова проводить індивідуальні консультації онлайн та офлайн у Тернополі.

Психотерапія не про те, щоб стати «ідеальною»

Одна з важливих ідей гештальт-підходу — не обов’язково постійно намагатися «виправити» себе.

Іноді набагато важливіше зрозуміти, що з тобою відбувається, чого ти хочеш і чому реагуєш саме так.

За словами Анастасії, одним із головних особистих відкриттів для неї стало просте усвідомлення:

«Я зрозуміла, що все зі мною окей».

Це не означає, що людині більше не потрібно змінюватися чи працювати над собою. Навпаки — прийняття себе може стати точкою, з якої починаються більш усвідомлені зміни.

Якщо ви шукаєте гештальт-терапевта в Тернополі, хочете краще зрозуміти власні емоції, розібратися у стосунках, впоратися з тривожністю чи емоційним виснаженням, можна звернутися по професійну психологічну допомогу.

Анастасія Журавльова проводить консультації онлайн та офлайн у Тернополі. Запис — через особисті повідомлення https://www.instagram.com/nasturtium__nastya або по телефону: 0999755527