Тернопільщина в скорботі: на щиті повертається солдат Юрій Трофимчук

Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату – у бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши військовий обовʼязок, загинув наш земляк, солдат-гранатометник Юрій Трофимчук із села Оришківці.

Із серпня 2025 року воїн вважався безвісти зниклим. Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.

На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: 10 серпня 2025 року Юрій загинув під час стрілецького бою з противником неподалік населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області. Захиснику назавжди 38 років.

Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять і вічна шана Герою!