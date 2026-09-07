У Чорткові на благодійному аукціоні зібрали майже 350 тисяч гривень для військових

У Чорткові під час VIII загальноміського благодійного аукціону вдалося зібрати 349 700 гривень для потреб Сил безпеки і оборони України.

Аукціон відбувся у парку імені Івана Франка з нагоди 504-ї річниці Чорткова. Його організував благодійний фонд «Покрова Чортків» за підтримки Чортківської міської ради.

Цьогоріч на торги виставили понад пів сотні лотів, серед яких картини, образи, книги, прапори, крафтові сувеніри, а також вироби з артилерійських тубусів і гільз. Частину лотів створили місцеві митці та військовослужбовці.

Найдорожчим лотом стала алмазна робота «Тайна вечеря», яку створила Оксана Білобровка. Її за 22 тисячі гривень придбав колектив Чортківської центральної міської лікарні.

Серед найбільших внесків — кошти колективу Чортківської міської ради (41 тис. грн), Чортківської центральної міської лікарні (32 тис. грн), освітян громади (23 тис. грн), а також сім’ї Володимира Шматька (16 тис. грн). По 15 тисяч гривень внесли Віктор Атаманець, Чортківське районне управління поліції та ФГ «Скородинський фільварок».

Зібрані кошти планують спрямувати на потреби українських військових, зокрема на придбання автомобілів, дронів та засобів захисту.