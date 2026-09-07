На Тернорпільщині чоловік помер під час перевірки документів мобільною групою ТЦК

У Товстенській громаді Чортківського району під час заходів з оповіщення, які проводила мобільна група ТЦК та СП, помер 47-річний місцевий житель. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через серцево-судинну недостатність.

Як повідомив начальник ГУНП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко, тіло чоловіка виявили на одній із вулиць села. На місце події прибули поліцейські та медики.

За попередньою інформацією, мобільна група ТЦК та СП у цей час проводила заходи з оповіщення. Під час перевірки документів чоловік поскаржився на стан здоров’я. Медики, які прибули на виклик, констатували його смерть.

Правоохоронці не виявили на тілі чоловіка видимих ознак насильницької смерті. Водночас для встановлення всіх обставин події було призначено судово-медичну експертизу.

Наразі експерти встановили, що чоловік помер внаслідок серцево-судинної недостатності.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК України з приміткою «природна смерть».

За словами Сергія Зюбаненка, поліція додатково встановлює хронологію подій та перевіряє всі обставини, які передували смерті чоловіка. Хід розслідування він взяв на особистий контроль.

Окрему перевірку за цим фактом проводить Військова служба правопорядку. У поліції зазначили, що в разі встановлення порушень їм буде надана відповідна правова оцінка.