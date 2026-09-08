У Пужниках на Тернопільщині не виявили ще одного масового поховання

На Тернопільщині 7 вересня завершився черговий етап пошукових робіт з виявлення останків жителів колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади в 1945 році. Ще одного масового поховання не знайшли.

Про це Суспільному телефоном повідомила археологиня спеціалізованої установи «Волинські старожитності» Аліна Харламова. Але, за її словами, пошукові роботи можуть згодом продовжити.

Нагадаємо, цей етап спільна група українських і польських науковців розпочала 1 вересня. Учасники експедиції планували дослідити територію площею понад тисячу квадратних метрів. Під час попереднього пошукового етапу, який відбувся у Пужниках в червні цього року, також масового поховання не виявили.

Як раніше інформувало Суспільне, професор Поморського медичного університету Анджей Осовський повідомив, що в лабораторії в Щецині вже ідентифікували останки 8 людей, які загинули в Пужниках, а впродовж останніх кількох днів, дослідили зразки ще чотирьох ексгумованих.

У вересні 2025 року після ексгумації на території колишнього села Пужники перепоховали останки тіл 42 людей, які загинули в 1945 році.

Що відомо про пошукові та ексгумаційні роботи в Пужниках

У 2023 році на Тернопільщину приїхала польська делегація з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким. Вони відвідали кладовище в колишньому селі Пужники, що на території Коропецької громади. Поблизу цього кладовища працювали українські та польські археологи. Вони шукали останки поляків, які загинули в селі під час радянської окупації в 1945 році.

У січні 2025 року директор спеціалізованої установи «Волинські старожитності», історик і археолог Олексій Златогорський повідомив, що збирає команду фахівців, яка працюватиме над ексгумацією.

У квітні 2025 року Суспільне розповідало, що радянська влада ліквідувала Пужники в 1949 році. Збереглися лише кілька пам’ятних знаків та каплиця, яку побудували на місці колишнього костелу, а також сільський цвинтар, де є близько 20 могил. Також ми зібрали думки експертів з приводу подій, які відбулися в цьому населеному пункті та за яких обставин загинули люди.

Зокрема, історик, військовослужбовець бригади «Хартія» Володимир Бірчак розповів в інтерв’ю Суспільному, що це був збройний конфлікт, спровокований тоталітарним радянським режимом та каральними загонами НКВС.

Кандидат історичних наук, дослідник національно-визвольного руху ОУН-УПА Сергій Волянюк зазначив, що ця тема є складною для обох держав. Історик розповів, коли вона стала заполітизованою, чому опинилася осторонь всебічного вивчення й аналізу.

Тему польсько-українських стосунків досліджує історик, професор факультету міжнародних відносин Львівського національного університету Богдан Гудь. В інтерв’ю Суспільному він розповів, що в обопільних конфліктах за часів Другої світової війни прослідковується радянський чинник.

У квітні 2025 року керівниця української команди, археологиня спеціалізованої установи «Волинські старожитності» Аліна Харламова розповіла, як відбуватимуться розкопки, хто буде в складі українсько-польської експедиції та які труднощі можуть виникнути під час роботи.

Підготовку до цього процесу представники Польщі та України обговорили під час зустрічі в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Роботи з ексгумації в Пужниках почали 24 квітня 2025 року.

У травні 2025 року під час ексгумації в Пужниках знайшли останки 42 людей.

Нагадаємо, у вересні 2025 року після ексгумації на території колишнього села Пужники перепоховали останки тіл 42 людей, які загинули в 1945 році, за часів радянської влади.

Також у травні, Міністерство культури та національної спадщини Польщі оприлюднило інформацію щодо завершення польового етапу ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники.

У грудні 2025 року стало відомо, що в колишньому селі Пужники в 2026 році планують продовжити пошукові роботи.