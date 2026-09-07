На Тернопільщині у 55 громадах вакцинуватимуть диких тварин проти сказу

У вересні–жовтні 2026 року на Тернопільщині проводять осінню кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинацію здійснюватимуть на території 55 громад області.

Для цього використовують спеціальні харчові приманки з вакциною. Це невеликі брикети приблизно розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна, який приваблює диких тварин.

Приманки розкладають у місцях можливого перебування диких м’ясоїдних тварин — на узліссях, біля доріг і річок, на сільськогосподарських угіддях, а також у лісах, зокрема на перехрестях доріг та територіях вирубок.

Жителів області закликають не брати приманки руками та не переносити їх. Якщо під час прогулянки, роботи в полі чи перебування в лісі людина побачила такий брикет, його потрібно залишити на місці.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що приманка з вакциною безпечна для людей і тварин, однак вона призначена для поїдання саме дикими м’ясоїдними тваринами.

Пероральна імунізація допомагає сформувати імунітет у диких тварин та знизити ризик поширення сказу.

Кампанію проводять під контролем фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за участю ветеринарної служби, органів місцевого самоврядування, Національної поліції, представників лісового та мисливського господарства.