Кращі бездепозитні бонуси в казино України

Українські казино пропонують гравцям багато подарунків. До їх списку входять бездепозитні бонуси https://free-igrovi-avtomaty.com.ua/bonus-bez-depozitu/, що найчастіше видаються за реєстрацію. Список кращих без депозитних презентів такий:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Казино Бонус Вейджер VIP 77 FS x77 Goxbet 50 фріспінів x15 Elslots 77 FS x77 Lavina 77 фріспінів x14

Головний плюс подарунку за реєстрацію – можливість розпочати гру, не ризикуючи власними грошима. Бездеп-бонуси можуть видаватись у вигляді не тільки фріспінів, а й грошей (до 100-200 гривень).

Як отримати бездеп

Для отримання бездепу за створення профілю необхідно виконати такі дії:

​ Відвідати казино. ​ Пройти процедуру реєстрації. ​ Підтвердити контактні дані.

Є клуби, де бездеп можна отримати, тільки скориставшись промокодом. Бонус-код – певна комбінація цифр та букв. Цю комбінацію потрібно вказати в спеціальному полі під час реєстрації чи пізніше – в персональному кабінеті. У кожного коду є термін дії.

Як обрати бездеп

Обираючи кращий бездеп в казино, потрібно дивитись на вейджер подарунку. Чим він менший, тим легше буде відіграти та вивести бонус. Також слід приймати до уваги максимальну ставку. Оператори вносять обмеження на розмір ставки на спін. У разі підвищення ставки подарунок анулюється. Ще потрібно враховувати термін активації бонусу та час, що дається на його відіграш.

Виведення коштів

Перед виведенням бездепозитні бонуси обовʼязково потрібно відігравати. На суму відіграшу вказує вейджер подарунків. Після виконання цієї умови необхідно пройти верифікацію – надати скан чи фото паспорта. Наступний крок – створення заявки на виведення виграшів. Виводити кошти можна на картки MasterCard та Visa, рахунок мобільного.

Докладніше про вейджер

Вейджер – мінімальна кількість ставок, які повинен зробити геймер, щоб вивести кошти. Вказується вейджер в описі кожного бонусу. Наприклад, користувач отримав в подарунок 200 гривень з вейджером x15. Для відіграшу бонусу йому потрібно буде зробити ставок на 200×15=3000 UAH. В слотах при відіграші враховується 100% від ставок. В картярських іграх та рулетці зараховується лише 10-15%.