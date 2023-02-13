19:07 | 13.02.2023
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Кращі бездепозитні бонуси в казино України

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Українські казино пропонують гравцям багато подарунків. До їх списку входять бездепозитні бонуси https://free-igrovi-avtomaty.com.ua/bonus-bez-depozitu/, що найчастіше видаються за реєстрацію. Список кращих без депозитних презентів такий:

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КазиноБонусВейджер
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Goxbet50 фріспінівx15
Elslots77 FSx77
Lavina77 фріспінівx14

Головний плюс подарунку за реєстрацію – можливість розпочати гру, не ризикуючи власними грошима. Бездеп-бонуси можуть видаватись у вигляді не тільки фріспінів, а й грошей (до 100-200 гривень).

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Як отримати бездеп

Для отримання бездепу за створення профілю необхідно виконати такі дії:

  1. Відвідати казино.
  2. Пройти процедуру реєстрації.
  3. Підтвердити контактні дані.

Є клуби, де бездеп можна отримати, тільки скориставшись промокодом. Бонус-код – певна комбінація цифр та букв. Цю комбінацію потрібно вказати в спеціальному полі під час реєстрації чи пізніше – в персональному кабінеті. У кожного коду є термін дії.

Як обрати бездеп

Обираючи кращий бездеп в казино, потрібно дивитись на вейджер подарунку. Чим він менший, тим легше буде відіграти та вивести бонус. Також слід приймати до уваги максимальну ставку. Оператори вносять обмеження на розмір ставки на спін. У разі підвищення ставки подарунок анулюється. Ще потрібно враховувати термін активації бонусу та час, що дається на його відіграш.

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Виведення коштів

Перед виведенням бездепозитні бонуси обовʼязково потрібно відігравати. На суму відіграшу вказує вейджер подарунків. Після виконання цієї умови необхідно пройти верифікацію – надати скан чи фото паспорта. Наступний крок – створення заявки на виведення виграшів. Виводити кошти можна на картки MasterCard та Visa, рахунок мобільного.

Докладніше про вейджер

Вейджер – мінімальна кількість ставок, які повинен зробити геймер, щоб вивести кошти. Вказується вейджер в описі кожного бонусу. Наприклад, користувач отримав в подарунок 200 гривень з вейджером x15. Для відіграшу бонусу йому потрібно буде зробити ставок на 200×15=3000 UAH. В слотах при відіграші враховується 100% від ставок. В картярських іграх та рулетці зараховується лише 10-15%.

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