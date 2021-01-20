Проктолог про геморой: просте рішення делікатної проблеми

За даними ВООЗ, на нашій планеті зі ста чоловік майже половина страждає на геморой.

Вважається, що геморой в основному буває у жінок. Але це не так: за наявною статистикою, він значно частіше розвивається у чоловіків. Просто жінки зазвичай більш уважно стежать за своїм здоров’ям, – розповідає лікар-проктолог медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль».

При геморої немає безпосередньої загрози для життя, проте якість самого життя різко погіршується. Людина, що страждає гемороєм, відчуває дискомфорт, незручності і неприємні відчуття. Але навіть це не стає стимулом для звернення за допомогою до фахівця або навіть звичайного відвідування аптеки – перемагають помилковий сором і страх, які стримують пацієнта від того, щоб сказати кому-небудь про свою проблему привселюдно.

Геморой виникає через застій крові в судинах області прямої кишки. Це явище пов’язане перш за все з недоліком руху. До групи ризику входять, в першу чергу, представники так званих “сидячих” професій. Це водії, касири, секретарі, редактори, економісти, програмісти і т. д.

Ризик розвитку геморою досить великий, коли людина багато часу без перерви проводить біля комп’ютера. Саме він – “винуватець” все частіших випадків геморою серед дітей та молоді. Застій крові також може спостерігатися у представників професій, пов’язаних з довгим перебуванням в одній позі. Наприклад, довге стояння здатне спровокувати порушення відтоку венозної крові і, відповідно, її застій.

Причиною венозного застою може стати також зловживання гострою, жирною, пряною їжею, яка важко перетравлюється. Сюди ж потрібно віднести і схильність до алкоголю. Адже неправильне харчування (і відповідно, порушене травлення), як правило, стає причиною запорів, які також можуть викликати гемороїдальні запалення.

Тим часом до групи ризику виникнення геморою належать і ті люди, батьки яких страждали від цього захворювання, що пов’язано зі спадковими особливостями сполучної тканини. Тому нерідко зустрічається поєднання геморою з варикозної хворобою вен, грижами.

Геморой може розвиватися у людини як кілька місяців, так і кілька років – хвилями, то стихаючи, то спалахуючи. І в один момент при впливі будь-якого несприятливого фактора він дає про себе знати – сильними болями, кровотечею і ін.

Способи профілактики геморою прості: необхідно звести до мінімуму кількість часу, проведеного в сидячому положенні, додати в розпорядок дня фізичні вправи (при цьому піші прогулянки і відмова від користування ліфтом будуть не менш корисні, ніж відвідування спортзалу з персональним тренером) і, звичайно, нормалізувати стілець, приділивши увагу як вживаним в їжу продуктів, так і режиму харчування. Тут, правда, треба розуміти, що все це – не тимчасові заходи, а новий спосіб життя. Він допоможе не тільки призупинити розвиток геморою, але і попередити безліч інших захворювань – зауважує проктолог медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Проте, якщо ж геморой вже проявився і заважає жити повноцінним життям, варто всерйоз задуматися про лікування. У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працює проктологічне відділення, у якому проводиться діагностика і лікування різноманітних захворювань прямої кишки, у тому числі і геморою. Завдяки впровадженню новітніх технологій у медицині, саме у нас Ви можете позбутись геморою швидко і безболісно за 1 візит! Без відриву від звичайного способу життя!

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