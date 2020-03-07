Краткая инструкция выбора кроссовок для бадминтона

Сквош и бадминтон – очень простые и одновременные интересные виды спорта, где важна координация, сила удара и выносливость. Основная нагрузка в этом случае падает на ноги, поэтому необходимо обеспечить нормальные условия для занятий, исключая негативные последствия, боли или неприятные ощущения. Дополнительно обувь должна быть устойчивой и комфортной по всем параметрам.

Идеальной обувью для занятий спортом являются кроссовки. Они максимально легкие в использовании, устойчивые, комфортные и одновременно обеспечат идеальное сцепление. Специально разработанная обувь продается в магазине Babolat в широком ассортименте.

Подошва кроссовок

Определяя по многочисленным критериям и параметрам качественные кроссовки для бадминтона необходимо обратить внимание на подошву. Она должна соответствовать нескольким особенностями и свойствам:

только светлый оттенок, чтобы не было следов на поверхности корта;

материалом должен быть каучук или резина;

рельефный рисунок обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью;

подошва должна быть износостойкой.

Практически все производители подготавливают подошву средней высоты. Это обеспечит минимальную амортизацию и хорошие условия для резкого изменения положения тела без скольжений.

Колодка обуви

Данный элемент кроссовок также подбирается на основе простых правил и рекомендаций:

колодка должна выбирается в зависимости от ширины ступни;

пальцы не должны упираться в край кроссовок;

при положении ноги необходимо чувствовать стабильность и комфорт;

задняя часть должна быть высокой для поддержки голеностопа;

на пятке должна быть амортизация.

Все без исключения кроссовки для бадминтона должна включать специальную стельку, обеспечивающую дополнительную мягкость, амортизацию и стабильность ноги. Также стельки должны сглаживать удары после прыжков или резкого изменения положения тела.

Вес кроссовок должен быть небольшим. Легкость обеспечит идеальные условия для занятий спортом, поэтому ноги не будут уставать. Магазин Babolat всегда подготавливает огромный ассортимент кроссовок для бадминтона.

Удобство выбора обеспечивает специальная система фильтрации, а если возникнут дополнительные сложности всегда можно обратиться к менеджерам. Условия оплаты заказа и доставки прописаны на официальном сайте в соответствующем разделе. Время от времени предлагаются интересные акции и скидки с возможностью приобрести кроссовки по доступной цене.