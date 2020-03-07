Відкритість по-підволочиськи: як мер ігнорує активістів

“Кожна влада від Бога”, – так кажуть? Але завжди владу обирають люди. Логічно, що чиновники мають звітувати перед громадою, працювати прозоро, розповідати, чим вони займаються, які є проблеми і складнощі, і залучати людей до їх вирішення. Так мало би бути. Та, здається, у Підволочиську думку мешканців слухати не бажають. Так нещодавно громадська активістка Віта Салко порушила питання про загрозу закриття залізничної станції у містечку. Зробила конкретні кроки для вирішення цього питання. Проте мер її проігнорував. На обговорення цього питання пані Віту не впустили. Як розвивалися події – читайте у матеріалі.

Послугами підволочиського вокзалу користуються жителі всього району. Це один з найлегших способів дістатися до Тернополя. Тим паче, що станція знаходиться на межі Львівської і Південно-Західної залізниць. Там зупиняються як електрички, так і поїзди далекого сполучення. Проте останнім часом ширяться чутки, що вокзал можуть закрити. Зрозуміло, що люди цим занепокоїлись. Просто чекати – теж не вихід. Тому Віта Салко, громадська активістка та координаторка Центру громади Підволочиська, відправила інформаційний запит до Міністерства інфраструктури. В ньому поцікавилася, чи планують закривати залізничну станцію у Підволочиську. Відповідь була чіткою – зупиняти чи обмежувати роботу вокзалу не будуть.

“Для нас робота залізничної станції – це питання життя самого Підволочиська. Тому ми не стали чекати, поки нас поставлять перед фактом. І були раді отримати відповідь, що станція буде працювати у звичайному режимі”, – розповідає Віта Салко.

Здавалося б, усе закінчилося добре. Та скоро історія отримала продовження. Нещодавно до Віти зателефонували з Тернопільського відділення Укрзалізниці. Повідомили, що проблеми у роботі станції таки є. Щоб їх вирішити, у Підволочиськ приїхав начальник відділення. Запланували обговорення з головою громади. На зустріч запросили і Віту, бо ж саме вона порушила то питання.

Проте місцева влада, видно, не планувала робити обговорення публічним. Тому Віту туди просто не впустили, зачинивши перед нею двері.

“Мене хвилює, чи буде працювати наша залізнична станція. Але ще більше мене хвилює непрозорість місцевої влади. Вже зараз вона переконує, що вирішить усі проблеми з вокзалом. І, напевно, це добре, коли від дій громадських активістів у влади прокидається бажання щось робити. Та ми говоримо, що у нас все має бути публічно, відкрито і прозоро. Очевидно, Підволочиську до цього ще далеко. Тому ми будемо стежити за роботою влади. Вона все-таки обрана громадою. То люди мають знати, чим займаються чиновники. І, звичайно, впливати на прийняття рішень!”, – наголошує Віта Салко.