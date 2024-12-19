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Бізнес-Погляд 

«Креатор-Буд» здобув перемогу в двох номінаціях премії IBUILD 2024 🎉

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18 грудня на головній будівельній премії України UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD було відзначено найкращих в будівельній галузі, і ми пишаємося тим, що отримали одразу дві премії:

▫️ Девелопер 2024
▫️ ЖК 2024 — Gravity Park

Ми робимо все можливе, щоб наші проєкти відповідали потребам сучасності, тому втілюємо інноваційні рішення і звертаємо увагу навіть на найменші деталі. Адже хочемо, щоб якомога більше людей відчули, що комфортне житло від «Креатор-Буд» — це не просто гарна фраза, а реальність.

Наприклад, у будівництві ЖК Gravity Park ми втілили ідею повної енергонезалежності. Тому в цьому комплексі мешканці будуть мати світло завжди, незалежно від зовнішніх умов.

Дуже дякуємо кожному, хто довіряє нам. Далі буде!

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