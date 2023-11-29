Креми для очищення в магазині Лазерхауз Косметикс

Найважливішим етапом будь-якого догляду за шкірою є очищення. Навіть якщо ви не користуєтеся декоративною косметикою, за день на ніжній шкірі обличчя накопичується велика кількість себуму, а також забруднень, які зумовлені впливом довкілля. Крім того, у сонячні дні обов’язковий сонцезахисний крем, який також необхідно ретельно змивати зі шкіри увечері.

Відмінним варіантом як для базового, так і для більш спеціального догляду є м’який крем для очищення шкіри обличчя.



Переваги кремів для очищення

Головною особливістю цього догляду є його м’якість і делікатність. Кремова текстура та відсутність пишної піни надасть змогу вам уникнути однієї з головних помилок догляду за шкірою — вмивання «до скрипу», яке має згубний вплив на ліпідний бар’єр шкіри.

Особливо важливо використовувати саме кремові засоби для вмивання тим, у кого:

чутлива шкіра;

суха чи зневоднена шкіра;

вікова шкіра.

Загалом професійні бренди косметики пропонують креми для вмивання для будь-якого типу шкіри. Багато хто також може похвалитися спеціалізованими та лікувальними кремами для вмивання, підбір яких варто здійснювати лише з фахівцем.

Де придбати крем для вмивання в Україні?

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