На Тернопільщині створять 7 Центрів психічного здоров’я

В наступному році в кожній кластерній лікарні, а їх у Тернопільській області 7, має запрацювати Центр психічного здоров’я.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на 8-му засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф.

Зі слів міністра, в таких Центрах будуть базуватися мобільні мультидисциплінарні команди та амбулаторно надаватимуть психіатричну допомогу.

Також, Міністерство охорони здоров’я України Українипланує провести перезавантаження монопрофільнихспеціалізованих медзакладів стаціонарної психіатричної допомоги. Будуть докорінно змінені підходи до лікування пацієнтів та забезпечені умови для належного комфорту перебування пацієнта в закладі.

Фахівців первинної медичної ланки вже пройшли навчання за програмою mhGAP.

Тернопільщина на другому місці в Україні за кількістю лікарів та медичних сестер, які пройшли відповідні навчання. Базову психологічну допомогу абсолютно безоплатно можна отримати вже у 44 закладах «первинки» Тернопільщини.

З 747 лікарів первинної медичної допомоги 586 вже пройшли відповідні навчання.

Кожне міністерство сфокусоване на реалізації свого пріоритетного проєкту — пазла, що разом утворюють ланцюжок комплексної екосистеми психосоціальної підтримки заради збереження ментального здоров’я українців.