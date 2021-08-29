Купить обувь в соответствии с трендами: какую и где

Все девушки знают, что стильный внешний вид — это залог и хорошего настроения, и уверенности в себе. Поэтому, каждая активно следит за последними тенденциями, интересуется новостями в фэшн-изданиях и вдохновляется аутфитами медийных персон. Насмотренность помогает прийти к выводу, что нет маловажных составляющих — все имеет значение и позволяет создать целостный и красивый вид, привлекающий внимание. Не только одежда важна, но и обувь, и аксессуары. В этой статье мы хотим рассказать, где можно купить обувь от мировых брендов и рассмотреть актуальные детали. Начинаем!

Модный мир меняется каждый день, и успеть за всеми тенденциями достаточно сложно, но мы попытаемся и расскажем о нашумевших трендах сезона.

Каблуки. Приветствуются самые разнообразные, как традиционные шпильки, так и нетривиальные дизайнерские решения. Первый вид отлично подойдет для классического образа, второй подчеркнет вашу смелость и сыграется как с повседневным, так и с вечерним нарядом. Также вернулся в моду формат из 50-х с названием kitten-heels — высота каблука здесь от 3 до 5 сантиметров. Используют его как в лодочках, так и в традиционных слингбэках. Если ваш выбор придется именно на них, то для праздничного наряда можно присмотреть вариант с массивной брошью инкрустированной кристаллами, а для повседневного ансамбля подойдут и лаконичные, без декоративного наполнения.

Конечно же, гардероб не обойдется и без кроссовок, но здесь вы должны полагаться исключительно на собственные предпочтения. Если вам нравится что-то более сдержанное, подбирайте однотонные модели, которые поддержат ваш имидж. Если же вы за прогрессивную моду, то массивные пары созданы для вас.

Попали в стритстайл хроники и сабо, и мюли. Первые изготавливают достаточно объемными из пенных материалов, смотрятся они необычно, отличны легкостью и комфортом. Хорошо выглядят вместе с высокими носками в рубчик. Если же вам нравится что-то более понятное и привычное, то присмотрите ретро-сандалии или же слайдеры в спортивном стиле. Но лучше носить такого рода обувь именно с шортами и джинсами, или же платьями-футболками, романтичный стиль к ним не адаптируется.

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