Лікарі озвучили нові симптоми коронавірусу «Дельта»

Лікарі продовжують фіксувати випадки зараження новим агресивним штамом коронавірусу “Дельта”. Цей штам хвороби відрізняється від усіх своїх попередників. Внаслідок численних мутацій він є більш заразним та агресивним навіть серед молодих людей та дітей. Змінилися і його перші симптоми. Раніше одним із найпоширеніших та найхарактерніших симптомів, за якими можна було ще до ПЛР-тесту розпізнати коронавірус, були втрата нюху і смаку. Зараз цей симптом практично не проявляється, натомість, з’явився новий.

Про перші симптоми коронавірусу у теперішній момент “ТСН” розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

“Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку. От наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду особу, якій лише 42 роки. Такого під час першої хвилі не було. Також у людей, яких госпіталізують із коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку. Натомість збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту. Цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень”, – пояснив медик.

Якщо у Вас з’явилися розлади шлунково-кишкового тракту, важке дихання, підвищилася температура або з’явився кашель, зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Він підкаже, що потрібно зробити далі і чи є підозра, що це симптоми саме коронавірусу.