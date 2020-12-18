Квартира в новостройке – дом вашей мечты

Покупка квартиры в новострое – это отличный вариант обеспечения семьи жильем вашей мечты. Практически каждый застройщик предлагает свободную планировку – вы сможете организовать пространство полностью под себя. То же касается и отделки интерьера. Квартира, чистая как новый лист, будет оформлена вами в полном соответствии с вашим вкусом и пожеланиями. Идеальный дом, куда хочется возвращаться – это о квартирах в новостройках.

Где найти лучшие предложения квартир в новостройках

На сайте https://dimdim.ua/residential-complex-list собраны все актуальные предложения о продаже квартир в новых домах и жилых комплексах в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Вы можете настроить фильтр поиска по следующим параметрам:

территориальное расположение: районы, станции метро;

количество комнат, площадь;

диапазон стоимости.

Скачав приложение, вы будете получать уведомления о всех новых объектах и предложениях, которые будут добавляться в каталог.

Интерактивная карта позволит увидеть точное расположение объекта и оценить его удобство, например, с точки зрения удаленности от важных объектов инфраструктуры: магазинов, остановок общественного транспорта, медицинских и учебных заведений и т.д.

Вам не нужно будет «ходить» по сайтам всех застройщиков и ЖК для поиска квартиры, как то выписывать и систематизировать для сравнения найденные предложения. Все варианты у вас будут в одном удобном приложении.

Преимущества покупки жилья в новострое

Как мы упоминали выше, квартира в новостройке – это ваше идеальное жилье мечты, уютная крепость и очаг. В квартире до вас никто не жил, она абсолютно чиста как физически, так и энергетически.

Более «материальные» особенности и преимущества квартир в новострое по сравнению с вторичным рынком:

современные качественные коммуникации (трубы водоснабжения, электропроводка и т.д.);

энергосберегающие стеклопакеты;

ровные стены, качественная современная черновая отделка и стяжка;

не нужно тратить время, силы и деньги на демонтаж и вывоз старой отделки и строительного мусора, прежде чем приступить к ремонту и отделке под себя;

квартира может быть готова под ключ – заезжайте и живите;

свободная планировка – возможность создать квартиру мечты, разместив комнаты и сделав их такой площадью, как вы считаете нужными максимально удобным;

современный новый дом, с энергосберегающими материалами и технологиями, новыми коммуникациями, чистыми подъездами и исправными новыми лифтами, с ухоженной территорией и удобной парковкой.

Как не упустить свою «ту самую квартиру»

Установите приложение ДимДим от разработчиков одноименного сайта https://dimdim.ua/residential-complex-list, воспользуйтесь фильтром для указания ваших пожеланий к будущей квартире, рассмотрите полученные результаты поиска, и регулярно получайте уведомления, как только в каталог будут добавляться новые подходящие квартиры, если предложенные в поиске вам не подошли.