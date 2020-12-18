Офтальмологія для дітей і дорослих у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Гострота зору – це важлива складова повноцінного життя. Адже чітке розпізнавання предметів допомагає людям плідно працювати, спілкуватися з оточуючими і з комфортом відпочивати, насолоджуючись красою природи. Тому стежити за якістю зору треба ще з дитинства і регулярно відвідувати офтальмолога. Особливо в сучасних умовах, коли використання гаджетів стало повсякденною нормою для дорослих і дітей.

При яких симптомах слід звернутися до лікаря-офтальмолога

Вам потрібно обов’язково прийти на прийом до лікаря, якщо у вас знизилася гострота зору. Крім цього, офтальмолога слід відвідати при появі таких симптомів, як:

біль в очах або навколо них, дискомфорт в області очей;

почервоніння очей або повік;

свербіж в області очей;

рясна сльозотеча, гнійні виділення;

попадання стороннього тіла в око;

підвищена чутливість до світла;

поява новоутворень на повіках або очних яблуках;

помутніння в очах;

різний діаметр зіниць;

роздвоєння зображення;

звуження поля зору.

З цими та іншими проблемами потрібно йти на прийом до офтальмолога. Деякі з перерахованих симптомів виникають на тлі очних хвороб, інші ж можуть бути спровоковані іншими патологіями.

Хвороби, при яких потрібно регулярно відвідувати офтальмолога

Деякі патології і стану підвищують ризик розвитку очних хвороб. До них відносяться:

цукровий діабет;

короткозорість або далекозорість, яка активно розвивається;

гіпертонічна хвороба;

спадковість – якщо у ваших родичів спостерігається короткозорість, хвороби сітківки, глаукома або інші порушення, вам треба регулярно відвідувати офтальмолога з метою профілактики.

Своєчасне відвідування офтальмолога дозволить Вам уникнути розвитку незворотних патологічних процесів (особливо у дітей, у яких найменші порушення в роботі очей призводять до серйозних проблем із зором у майбутньому).

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-офтальмологи, які займаються діагностикою і лікуванням різноманітних захворювань очей у дорослих і дітей.

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прийом за попереднім записом у зручний для Вас час і без черг;

новітнє обладнання, яке визначає захворювання очей на ранніх стадіях. Це дозволяє поставити точний діагноз і правильно призначити лікування;

детальне вивчення анамнезу, огляд та уважне ставлення до кожного пацієнта.

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