Офтальмологія для дітей і дорослих у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»
Гострота зору – це важлива складова повноцінного життя. Адже чітке розпізнавання предметів допомагає людям плідно працювати, спілкуватися з оточуючими і з комфортом відпочивати, насолоджуючись красою природи. Тому стежити за якістю зору треба ще з дитинства і регулярно відвідувати офтальмолога. Особливо в сучасних умовах, коли використання гаджетів стало повсякденною нормою для дорослих і дітей.
При яких симптомах слід звернутися до лікаря-офтальмолога
Вам потрібно обов’язково прийти на прийом до лікаря, якщо у вас знизилася гострота зору. Крім цього, офтальмолога слід відвідати при появі таких симптомів, як:
- біль в очах або навколо них, дискомфорт в області очей;
- почервоніння очей або повік;
- свербіж в області очей;
- рясна сльозотеча, гнійні виділення;
- попадання стороннього тіла в око;
- підвищена чутливість до світла;
- поява новоутворень на повіках або очних яблуках;
- помутніння в очах;
- різний діаметр зіниць;
- роздвоєння зображення;
- звуження поля зору.
З цими та іншими проблемами потрібно йти на прийом до офтальмолога. Деякі з перерахованих симптомів виникають на тлі очних хвороб, інші ж можуть бути спровоковані іншими патологіями.
Хвороби, при яких потрібно регулярно відвідувати офтальмолога
Деякі патології і стану підвищують ризик розвитку очних хвороб. До них відносяться:
- цукровий діабет;
- короткозорість або далекозорість, яка активно розвивається;
- гіпертонічна хвороба;
- спадковість – якщо у ваших родичів спостерігається короткозорість, хвороби сітківки, глаукома або інші порушення, вам треба регулярно відвідувати офтальмолога з метою профілактики.
Своєчасне відвідування офтальмолога дозволить Вам уникнути розвитку незворотних патологічних процесів (особливо у дітей, у яких найменші порушення в роботі очей призводять до серйозних проблем із зором у майбутньому).
У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-офтальмологи, які займаються діагностикою і лікуванням різноманітних захворювань очей у дорослих і дітей.
Переваги МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»:
- прийом за попереднім записом у зручний для Вас час і без черг;
- новітнє обладнання, яке визначає захворювання очей на ранніх стадіях. Це дозволяє поставити точний діагноз і правильно призначити лікування;
- детальне вивчення анамнезу, огляд та уважне ставлення до кожного пацієнта.
Записатися на прийом до офтальмолога «Оксфорд Медікал Тернопіль» можна по телефону: (068) 752 52 52!