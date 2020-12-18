15:11 | 18.12.2020
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Офтальмологія для дітей і дорослих у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

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Гострота зору – це важлива складова повноцінного життя. Адже чітке розпізнавання предметів допомагає людям плідно працювати, спілкуватися з оточуючими і з комфортом відпочивати, насолоджуючись красою природи. Тому стежити за якістю зору треба ще з дитинства і регулярно відвідувати офтальмолога. Особливо в сучасних умовах, коли використання гаджетів стало повсякденною нормою для дорослих і дітей.

При яких симптомах слід звернутися до лікаря-офтальмолога

Вам потрібно обов’язково прийти на прийом до лікаря, якщо у вас знизилася гострота зору. Крім цього, офтальмолога слід відвідати при появі таких симптомів, як:

  • біль в очах або навколо них, дискомфорт в області очей;
  • почервоніння очей або повік;
  • свербіж в області очей;
  • рясна сльозотеча, гнійні виділення;
  • попадання стороннього тіла в око;
  • підвищена чутливість до світла;
  • поява новоутворень на повіках або очних яблуках;
  • помутніння в очах;
  • різний діаметр зіниць;
  • роздвоєння зображення;
  • звуження поля зору.

З цими та іншими проблемами потрібно йти на прийом до офтальмолога. Деякі з перерахованих симптомів виникають на тлі очних хвороб, інші ж можуть бути спровоковані іншими патологіями.

Хвороби, при яких потрібно регулярно відвідувати офтальмолога

Деякі патології і стану підвищують ризик розвитку очних хвороб. До них відносяться:

  • цукровий діабет;
  • короткозорість або далекозорість, яка активно розвивається;
  • гіпертонічна хвороба;
  • спадковість – якщо у ваших родичів спостерігається короткозорість, хвороби сітківки, глаукома або інші порушення, вам треба регулярно відвідувати офтальмолога з метою профілактики.

Своєчасне відвідування офтальмолога дозволить Вам уникнути розвитку незворотних патологічних процесів (особливо у дітей, у яких найменші порушення в роботі очей призводять до серйозних проблем із зором у майбутньому).

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-офтальмологи, які займаються діагностикою і лікуванням різноманітних захворювань очей у дорослих і дітей.

Переваги МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»:

  • прийом за попереднім записом у зручний для Вас час і без черг;
  • новітнє обладнання, яке визначає захворювання очей на ранніх стадіях. Це дозволяє поставити точний діагноз і правильно призначити лікування;
  • детальне вивчення анамнезу, огляд та уважне ставлення до кожного пацієнта.

Записатися на прийом до офтальмолога «Оксфорд Медікал Тернопіль» можна по телефону: (068) 752 52 52!

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