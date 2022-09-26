У Тернополі запрошують на роботу вибухотехніків

Команда спеціалістів-вибухотехніків ГУНП в Тернопільській області потребує нових співробітників.

Вимоги до кандидатів на посаду інспектора відділу вибухотехнічної служби:

громадянство України;

вік від 22 років;

вільне володіння українською мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”;

освіта вища інженерна або військова;

посвідчення водія категорії В,С;

строкова служба в ЗСУ обов’язкова;

відсутність судимостей;

вітається досвід практичної роботи з вибухонебезпечними матеріалами.

Дізнатися більше про умови та етапи відбору можна зателефонувавши до до управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області або за телефоном: 097-855-05- 95; (0352) 271316.