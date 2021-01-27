Лікар-проктолог розповів про небезпеку геморою
Це захворювання доставляє великий дискомфорт і, на жаль, виявляється переважно на запущених стадіях через пізній візит до проктолога.
Геморой вважається хворобою 21 століття, їм хворіють як жінки, так і чоловіки. Раніше цей діагноз ставили вагітним жінкам і людям старше 40 років, але зараз геморой все частіше зустрічається і серед молодих.
В основі даного захворювання лежать зміни вен гемороїдального сплетіння, які утворюють вузли в прямій кишці або зовні. У патологічно розширених венах застоюється кров, що підвищує ризик запалення і тромбозів. Вузли можуть випадати з анального каналу, при їх травматизації відбувається кровотеча або запалення різної інтенсивності.
Геморой – це патологія, яка супроводжується не тільки численними неприємними симптомами. Захворювання має серйозні ускладнення.
«Анемія – зазвичай є супутником пацієнтів, починаючи з третьої стадії: виникає вона через регулярну втрату крові з травмованих вузлів. Інші ускладнення геморою – це тромбоз, запалення і защемлення випавших вузлів» – розповідає проктолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».
Самолікування і народні засоби від геморою найчастіше не приносять бажаного результату, захворювання прогресує і стає причиною маси ускладнень.
Тому при виникненні перших ознак геморою важливо негайно звернутися до профільного лікаря – проктолога, так як на ранніх стадіях геморой значно краще піддається лікуванню.
У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені спеціалісти, які займаються діагностикою і лікуванням проктологічних захворювань. У своїй практиці лікарі використовують найсучасніше обладнання, завдяки якому позбутись геморою може кожен пацієнт лише за 1 візит!
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