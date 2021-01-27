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Новини Тернополя 

Триває набір до лав патрульної поліції Тернопільської області

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Що ж для цього потрібно:

✅заповнити електронну анкету за посиланням http://anketa.patrol.police.gov.ua;
✅пройти конкурсний відбір;
✅успішно завершити навчання в Академії патрульної поліції.
Нагадуємо основні вимоги до кандидатів:
✅ громадянство України;
✅ вік від 18 до 40 років;
✅ повна загальна середня або вища освіта;
✅ наявність посвідчення водія категорії “В”;
✅ відсутність судимості;
✅ готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.
На тебе чекає:
💸 заробітна платня від 11 200 гривень;
🌊 щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів;
🏥 безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї в закладах охорони здоров’я МВС;
🌊 компенсація частини вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та членів його сім’ї;
🏥 гарантована матеріальна допомога в разі ушкодження здоров’я під час несення служби;
〽️ кар’єра в структурі патрульної поліції;
🎓 можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням;
🏢 можливість отримати квартиру в лізинг або компенсацію витрат за оренду житла.

Більше про набір до поліції: http://my.patrol.police.gov.ua/index.php/how/

Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua

Поставити свої запитання онлайн, ви можете в спеціально створеній групі: https://t.me/naborpatrol або ж за номером телефону 0672119631

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