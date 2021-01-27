Триває набір до лав патрульної поліції Тернопільської області
Що ж для цього потрібно:
заповнити електронну анкету за посиланням http://anketa.patrol.police.gov.ua;
пройти конкурсний відбір;
успішно завершити навчання в Академії патрульної поліції.
Нагадуємо основні вимоги до кандидатів:
громадянство України;
вік від 18 до 40 років;
повна загальна середня або вища освіта;
наявність посвідчення водія категорії “В”;
відсутність судимості;
готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.
На тебе чекає:
заробітна платня від 11 200 гривень;
щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів;
безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї в закладах охорони здоров’я МВС;
компенсація частини вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та членів його сім’ї;
гарантована матеріальна допомога в разі ушкодження здоров’я під час несення служби;
кар’єра в структурі патрульної поліції;
можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням;
можливість отримати квартиру в лізинг або компенсацію витрат за оренду житла.
Більше про набір до поліції: http://my.patrol.police.gov.ua/index.php/how/
Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua
Поставити свої запитання онлайн, ви можете в спеціально створеній групі: https://t.me/naborpatrol або ж за номером телефону 0672119631