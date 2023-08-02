Ліцензійне казино Pin Up та його роль у гральному бізнесі України

Вже довгий час азартні онлайн ігри легалізовані у багатьох країнах світу, але в Україні такий вид розваг став законним лише у 2020 році. Найвідомішим представником місцевого гемблінгу є ліцензійне казино Pin Up, яке отримало свою ліцензію у 2021 році. Далі більш детально поговоримо про правила оподаткування, зокрема як один з лідерів гральної індустрії Pin-Up сплачує податки та займається благодійною діяльністю.

Правила оподаткування ігрового бізнесу України

Наразі гемблінгові компанії сплачують наступні податкові зобов’язання:

● податок на дохід,

● воєнний збір,

● податок на виграш,

● відрахування від виграної суми,

● збір за ліцензію.

Також законом передбачені обмеження та умови роботи, яких дотримуються усі казино. Так, наприклад, гравці закладу повинні бути старше 21 року. А для повноцінного використання онлайн ресурсу обов’язкова процедура ідентифікації.

Компанія Pin Up вчасно та повною мірою сплачує всі необхідні податки, детальніше на ресурсі https://delo.ua/news-companies/4486-mln-griven-podatkiv-splatila-pin-up-ukraine-z-pocatku-roku-414674/. Так, у 2023 році лише за перші півроку податки Pin-Up склали понад один мільярд гривень до держбюджету. За перший квартал 2023-го року компанією було сплачено 524,7 млн гривень і 519,2 млн гривень були перераховані за другий квартал. Це доволі вагомий внесок до бюджету країни. Завдяки таким регулярним податковим відрахуванням держава спроможна забезпечувати громадян пенсіями, соціальними виплатами, а також відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Благодійна діяльність компанії Pin Up

Повномасштабне вторгнення росії застало більшість людей зненацька. Пін-Ап Україна не тільки справно виконує свої податкові зобов’язання перед державою, але й допомагає своїм працівникам та бере участь в гуманітарних ініціативах. Так, наприклад, представник сфери гемблінгу Pin Up займає активну волонтерську позицію та допомагає співвітчизникам. З 24 лютого 2022 року компанія спрямувала 121,7 млн гривень на благодійність. Кошти були спрямовані на допомогу медзакладам та українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Зокрема, компанія PIN-UP закупила понад 300 тонн продуктів харчування та товарів першої необхідності для жителів Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Київської та Чернігівської областей, а також Національної дитячої лікарні “Охматдит”, клінічної лікарні “Феофанія”, Харківського перинатального центру та Миколаївської лікарні.

Сьогодні компанія Pin Up продовжує роботу, підтримує державу на економічному фронті та разом з усією Україною наближає перемогу.