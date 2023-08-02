19:05 | 2.08.2023
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Бізнес-Погляд 

Ліцензійне казино Pin Up та його роль у гральному бізнесі України

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Вже довгий час азартні онлайн ігри легалізовані у багатьох країнах світу, але в Україні такий вид розваг став законним лише у 2020 році. Найвідомішим представником місцевого гемблінгу є ліцензійне казино Pin Up, яке отримало свою ліцензію у 2021 році. Далі більш детально поговоримо про правила оподаткування, зокрема як один з лідерів гральної індустрії Pin-Up сплачує податки та займається благодійною діяльністю.

Правила оподаткування ігрового бізнесу України

Наразі гемблінгові компанії сплачують наступні податкові зобов’язання:

податок на дохід,
воєнний збір,
податок на виграш,
відрахування від виграної суми,
збір за ліцензію.

Також законом передбачені обмеження та умови роботи, яких дотримуються усі казино. Так, наприклад, гравці закладу повинні бути старше 21 року. А для повноцінного використання онлайн ресурсу обов’язкова процедура ідентифікації.

Компанія Pin Up вчасно та повною мірою сплачує всі необхідні податки, детальніше на ресурсі https://delo.ua/news-companies/4486-mln-griven-podatkiv-splatila-pin-up-ukraine-z-pocatku-roku-414674/. Так, у 2023 році лише за перші півроку податки Pin-Up склали понад один мільярд гривень до держбюджету. За перший квартал 2023-го року компанією було сплачено 524,7 млн гривень і 519,2 млн гривень були перераховані за другий квартал. Це доволі вагомий внесок до бюджету країни. Завдяки таким регулярним податковим відрахуванням держава спроможна забезпечувати громадян пенсіями, соціальними виплатами, а також відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Благодійна діяльність компанії Pin Up

Повномасштабне вторгнення росії застало більшість людей зненацька. Пін-Ап Україна не тільки справно виконує свої податкові зобов’язання перед державою, але й допомагає своїм працівникам та бере участь в гуманітарних ініціативах. Так, наприклад, представник сфери гемблінгу Pin Up займає активну волонтерську позицію та допомагає співвітчизникам. З 24 лютого 2022 року компанія спрямувала 121,7 млн гривень на благодійність. Кошти були спрямовані на допомогу медзакладам та українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Зокрема, компанія PIN-UP закупила понад 300 тонн продуктів харчування та товарів першої необхідності для жителів Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Київської та Чернігівської областей, а також Національної дитячої лікарні “Охматдит”, клінічної лікарні “Феофанія”, Харківського перинатального центру та Миколаївської лікарні.

 

Сьогодні компанія Pin Up продовжує роботу, підтримує державу на економічному фронті та разом з усією Україною наближає перемогу.

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