Кременеччина втратила двох захисників – Леоніда Гринюка та Михайла Климʼюка

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 14 листопада помер на виконанні завдань в селі Манвелівка, Синельниківського району, Донецької області, військовослужбовець, житель міста Кременець, радіотелефоніст відділення управління командира батальйону взводу зв’язку підрозділів забезпечення військової частини А****, солдат ГРИНЮК Леонід Ярославович, 1980 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Також повідомляємо, що 25 серпня 2025 року загинув у районі населеного пункту Новоданилівка, Запорізької області, військовослужбовець, бойовий медик І взводу 4 роти 2 механізованого батальйону військової частини А****, сержант КЛИМ’ЮК Михайло Васильович 1972 року народження.

Зустріч та прощання з Героями відбудеться взавтра (понеділок), 17 листопада о 11:00 год. біля Трьох Валетів.

Орієнтовно 11:30 год. прощання з Героями на Майдані Волі.

Після прощання кортеж із захисником КЛИМ’ЮКОМ Михайлов Васильовичем прямує до родинного дому, с. Темногайці.

Процесія із захисником ГРИНЮКОМ Леонідом Ярославовичем прямує до Собору Преображення Господнього де розпочнеться чин похорону.

Після траурний кортеж прямує до родинного дому (вул. Мікрорайон 3, буд.5), де відбудеться літія.

Опісля траурний кортеж об’їздною дорогою прямує до кладовища с. Кременець, вул. Переліски.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Леоніда та Героя Михайла!

Вічна пам’ять і слава українським воїнам, які захищали Батьківщину та кожного з нас🕯️🇺🇦

Для тих хто бажає бути присутнім на похороні о 10:00 год. від родинного дому (м.Кременець, Мікрорайон 3, 5) буде прямувати автобус.