Лучшие друзья девушек – кольца с бриллиантами
Самыми изысканными и любимыми у представительниц прекрасного пола, были раньше и остаются до сих пор, драгоценности, украшенные натуральными вкраплениями. Проходят года, меняется мода, но эти изделия всегда остаются востребованными. Золотое кольцо с бриллиантом на протяжении веков было обязательной вещью в шкатулке королей, подобно ордену. Теперь для влюбленных мужчин золотое кольцо с бриллиантом купить на помолвку второй половинке проще всего.
Разновидности ободков с инкрустацией
Золотые кольца с бриллиантами считаются традиционными, поскольку ни одна барышня не способна отказаться от такого подарка. Такие изделия торжественны и одновременно сдержанны, хорошо подчеркивают различные наряды.
Сейчас купить золотое кольцо с бриллиантом достаточно просто. Существуют следующие разновидности изделий:
- Украшенные большим камнем – наиболее желаемый тип. Часто используется для помолвки. Но также изящный ободок, инкрустированный небольшим кристаллом преподнесенный как сюрприз, может быть приоритетным украшением на каждый день.
- Дорожка – ободок, украшенный мелкой россыпью частично или по всей поверхности. Прекрасно подходят в качестве необычной обручальной модели.
- Многослойные экземпляры – предусматривают совмещение нескольких колец в одно. Это золотое кольцо с бриллиантами, цена которого высока, отличаются объемом и привлекательным дизайном.
- Геометрическая форма – такой дизайн никогда не выходит из моды. Геометрию особенно интересно разбавляют вставками, что выглядит эффектно в любом образе.
- Цветочный мотив – желанные изделия женщин любого возраста. Такие женские золотые кольца с бриллиантами крупного диаметра более праздничные украшения, которые отлично дополнят вечерний гардероб независимо от повода.
Особенности расценок
Купить золотое кольцо с бриллиантом в Киеве давно уже не проблема. Но вот стоимость их сильно разнится. Изготовляются разные золотые кольца с бриллиантом, но цены зависят от следующих факторов:
- веса ограненного алмаза – чем крупнее и тяжелее он, тем больше общая себестоимость продукта;
- чистоты – прозрачные ископаемые ценятся дороже, чем помутневшие элементы;
- цвета – натуральный минерал от природы прозрачный. Алмазы непривычных оттенков являются редкими, поэтому и ценность их ощутимо выше.
Как выбирать украшения правильно
Кольцо с бриллиантом золотое – презент, о котором мечтает любая девушка. Но приятнее всего, если верно подобрать золотое кольцо с бриллиантами и купить неожиданно. Подбирать золотое кольцо с бриллиантом в Киеве, необходимо учитывая несколько нюансов:
- Размер – купить кольцо золотое с бриллиантом можно под любой образ, если выбрать грамотно объем. 1 карат будет более актуальным для парадных украшений. Для повседневных – лучше отделка россыпью небольших камешков.
- Металл изделия – лучше остановиться на том, что любит дама. Кольцо золотое с бриллиантом может быть красным, белым или желтым. Металл белого оттенка внешне напоминает другие сплавы, не позволяет сильно выделяться дорогостоящему дополнению. Красочные тона изделий делают акцент именно на хрустальном блеске.
- Внешний вид украшения – производители предлагают разносторонние образцы, но нужно найти золотое кольцо с бриллиантом цена и дизайн, которого будет наиболее всего соответствовать поводу. Предложенное консультантами золотое кольцо с бриллиантом, цены которого могут быть доступными, не всегда одинаково нравиться разным особям, ведь их вкусы разнятся. Но классические марки будут универсальным, интересным вариантом, на все случаи жизни.