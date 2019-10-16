На Тернопільщині спекотна погода встановила історичний рекорд

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології минулої доби Тернопільська область продовжувала перебувати в теплій середземноморській повітряній масі. Вночі та вранці спостерігалися тумани.

15 жовтня максимальна денна температура повітря підвищувалася до 24 – 25 о тепла. В м. Тернополі був перекритий історичний максимум температури повітря, який становив на цю дату 24,2 о тепла. Мінімальна температура повітря та на поверхні ґрунту сьогодні вночі була 6 – 10º тепла. Середньодобова температура повітря 15 жовтня по області становила 13 – 16° тепла.

На найближчу добу, з 21.00 год. 16 жовтня до 21.00 год. 17 жовтня, прогноз погоди наступний:

 мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці туман;

 вітер південно-західний, 5 – 10 м/с;

 температура повітря вночі 5 – 10º тепла, вдень 17 – 22º тепла.

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