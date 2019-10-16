Что такое долгосрочный займ?

Прежде чем оформлять документы, чтобы получить долгосрочный займ, следует определить, что это такое. Наряду с традиционными банковскими компаниями, кредиты на длительный срок стали выдавать и микрофинансовые организации. Это увеличило количество клиентов, так как вернуть ссуду теперь можно через два-три или больше месяцев. МФО Укрпозика предоставляет именно такие кредиты. Сумма займа может быть до пятнадцати тысяч.

Документы для оформления долгосрочного займа

Чтобы получить долгосрочный онлайн займ на карту, клиент заранее должен позаботиться о подготовке своих документов. Тогда оформление пройдет в рекордно короткие сроки. Чтобы взять деньги взаймы, необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

налоговый код плательщика;

пластиковую карточку, оформленную в украинском банке.

Процедура получения долгосрочного займа

Долгосрочный кредит на карту в Украине оформляется на сайте микрофинансовой организации. Для этого необходимо заполнить анкету, введя все свои данные и отправить заявку на микрозайм. Проверка данных займет не более пятнадцати минут, за которые можно успеть выпить чашечку кофе.

Деньги поступают сразу на карту, нет нужды куда-то идти, чтобы их получить. А вернуть взятий кредит можно через интернет-банкинг, банковскую кассу при помощи реквизитов МФО или терминал самообслуживания.

Ситуации в жизни бывают разные, поэтому иногда выплатить вовремя займ невозможно. Чтобы продлить кредитный срок, закажите услугу пролонгации. В этом случае можно выплатить только проценты, а тело кредита оплатить позже.

Долгосрочный кредит на карту в Киеве оформляется очень просто и возвращается очень просто. Главное иметь доступ к интернету и документы. Также в отличие от обычных банков, собирать кипу документов тоже не нужно.